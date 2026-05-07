Bize E-ticaretini Anlat, Yapman Gereken Aylık Ciroyu Söyleyelim!

miray soysal
07.05.2026 - 16:16

E-ticarete başlamak ya da işini büyütmek istiyorsan, önce nerede durduğunu bilmek lazım. Ürün fikrin, hedeflerin, risk alma isteğin ve çalışma düzenin bize çok şey anlatıyor. Bu testte e-ticaret kafanı biraz ölçüyor, sana aylık nasıl bir ciro hedefi yakışır birlikte görüyoruz!

Hazırsan seni teste alıyoruz👇🏻

1. İlk sorumuzla başladık bile! E ticaret yapmanın en güzel yanı sence ne?

2. E-ticaret sabır işidir! Peki, sen bu iş için sabır göstermeye ne kadar hazırsın? Puanlar mısın?

3. Arka planda işleri yürüten ekibinde kaç kişi var?

4. Söyle bakalım, e-ticareti sadece “kolay para” değil, emek isteyen bir iş olarak görüyor musun?

5. Dükkanında ne tür ürünler satıyorsun?

6. E ticaret fikrini seçerken senin için en önemli kriter hangisi oluyor?

7. Her şeyi çıkardığında net kâr marjın ortalama yüzde kaçlarda geziyor?

8. Son olarak, müşteri yorumları ve geri bildirimleriyle işini geliştirmeye açık mısın?

Hedeflemen gereken aylık ciro bandı 50.000 TL ile 150.000 TL arasında!

E-ticaret yolculuğunun henüz başlarında, öğrenme ve keşfetme aşamasındasın. Kısıtlı bütçe ve tek kişilik dev kadro ile harikalar yaratmaya çalıştığın bu dönemde, maliyetleri düşük tutmak en büyük avantajın olabilir. Ürün-pazar uyumunu tam olarak bulmak ve organik müşteri kitleni yavaş yavaş inşa etmek şu anki ana hedefin olmalı. Sosyal medyayı daha aktif kullanarak ve mevcut müşterilerine kusursuz bir deneyim sunarak marka bilinirliğini artırabilirsin.

150.000 TL - 500.000 TL

Sistemi oturtmaya başlamışsın ve artık e-ticaretin temel dinamiklerine oldukça hakim bir noktadasın. Kazancının bir kısmını düzenli olarak dijital reklama ve pazarlama faaliyetlerine yatırarak marka hacmini büyütmenin tam zamanı. Eğer ağırlıklı olarak tek kanaldan satış yapıyorsan, kendi web siteni güçlendirmek veya farklı platformlara girmek gelirlerini hızlıca katlayacaktır. Mevcut potansiyelini tam olarak yansıtabilmen için önümüzdeki aylarda öncelikli hedeflemen gereken ciro 150.000 TL ile 500.000 TL seviyelerinde.

500.000 TL - 1.500.000 TL

Harika bir ivme yakalamışsın ve işletmen artık kendi ayakları üzerinde duran sağlam bir yapıya dönüşmüş. Ekibin başarılı bir şekilde şekillenmiş, sadık bir müşteri kitlesi oluşmaya başlamış ve pazarlama yatırımlarının karşılığını düzenli olarak alıyorsun. Müşteri elde tutma maliyetlerini düşürmek ve marka sadakatini perçinlemek için e-posta pazarlaması yapabilirsin. Sahip olduğun bu güçlü sistem ve oturmuş ekiple birlikte, şu an yapman gereken ideal aylık ciro hedefi 500.000 TL ile 1.500.000 TL arasında. Gözüne fazla gelmesin, sen inanırsan başarabilirsin.

1.500.000 TL ve Üzeri

Sen artık bu oyunun kurallarını kendi yazan, sektörde söz sahibi dev bir e-ticaret imparatorluğunun yöneticisisin. Gelişmiş yazılım entegrasyonları, profesyonel departmanlar ile arka planda kusursuz işleyen bir makine kurmuşsun. Kar marjın sektör ortalamalarının çok üzerinde bir başarı grafiği çizdiğini zaten net bir şekilde kanıtlıyor. Bu devasa operasyonun hakkını vermek ve pazar liderliğini korumak için hedeflemen gereken aylık ciro 1.500.000 TL civarında olmalı!

