Bize Bir Kahve Sipariş Et, Karakterini Analiz Edelim!
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İçtiğimiz kahveler bizim ruh halimizi belli eder, karakterimizi de ortaya koyar. Evet evet, birtakım detaylara odaklanınca iç dünyamız hakkında ipuçları verdiğini görebiliriz.
Şimdi, buraların buram buram kahve kokmasına hazır mısın? Bize hem biraz kendinden hem de kahve tercihlerinden bahset, sana seni anlatalım!
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1. Sabahla başlayalım bakalım! Uyandığında ilk olarak ne hissedersin?
2. Uyandığımıza göre kahvemizi içebiliriz! Nerede içersin?
3. Peki, tatlı şeylerle aranın nasıl olduğunu sorsak...
4. Biraz da başkaları seni anlatsın! Arkadaş ortamında nasıl olduğun söylenir?
5. Kahveni biraz tatlandıralım. Hangisini istersin?
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6. Evet! Tatil zamanı geldi. Nasıl bir tatil seni kendine çeker?
7. Kendini tek bir kelimeyle tanımlar mısın?
8. Son olarak! Bu kahvelerden birini seçmeni istiyoruz.
Karamelli latte gibi birisin!
Vanilla cappuccino gibi birisin!
Flat white gibi birisin!
Espresso gibi birisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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