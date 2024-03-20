Birlikte Olduğu Erkeğin Gizlice Çektiği Fotoğraflar ile Tehdit Edilen Kadının Şoke Edici Olayı!

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Hilal anlattığı o hikayede, baskıcı bir aileye sahip Defne isimli arkadaşının sosyal medya üzerinden bir erkekle tanışıp sevgili olduğunu ve zar zor da olsa buluştuklarını ve bir gün de evde buluşup birlikte olduğunu anlattı.
Baskıcı ailesi nedeniyle sevgilisiyle gizli saklı buluşan ve birlikte olan Defne, erkek arkadaşı tarafından gizlice çekilen fotoğraf ve videolarla daha fazla fotoğraf göndermesi için tehdit ediliyor.
Tehdit edilen ve ailesinin öğrenmesinden korkan Defne sıkıntılı bir süreç geçirirken durumu fark eden Hilal'e anlatmak zorunda kalıyor ve birlikte bu durumdan kurtulmak için plan yapıyorlar.
Gizlice çekilen fotoğraf ve videolar ile tehdit edilen Defne'nin hikayesini anlatan Hilal'in ilk part videosunu buradan izleyebilirsiniz: 👇
İlk partta Defne'nin yaşadığı şoke edici olayı anlatan Hilal, ikinci partta ise Defne ile birlikte yaptıkları planı ve durumdan nasıl kurtulduklarını anlattı.
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Baskıcı bir ailesi olduğu için Defne'nin ailesini durumu anlatamayan kadınlar, reşit olmadıkları için de polise gidemediklerini çünkü ailelerine haber verileceğini düşünerek durumu Hilal'in ailesine anlatmışlar.
Hilal'in ailesi durumu öğrendikten sonra ise baba, fotoğraf ve videolar ile Defne'ye şantaj yapan erkeği arayarak buluşmaya çağırmış ve telefonu parçalayarak çocuğu da biraz hırpalamış...
Hilal'in yaptıkları planı ve durumdan nasıl kurtulduklarını anlattıkları part 2 videosu: 👇
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