Bir Süredir Yoktu, İslam Memiş Yeni Altın Tahminiyle Geri Döndü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Geçen hafta rekor düşüş yaşayan altın fiyatları toparlama eğilimine girdi. ABD-İran savaşıyla yeniden şekillenen altın fiyatları, küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Bir savaş bir barış gölgesinde şekillenen altın yılık ilk aylarında tarihi rekorlara imza atarken Haziran 2026'da dibi gördü. Güvenli limana yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarının ne olacağını merak ediyor. Gözler uzman yorumlarına çevrilmişken İslam Memiş'ten altın yorumu geldi. İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili ne dedi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İslam Memiş nerede?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İslam Memiş altın yorumuyla geri döndü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın