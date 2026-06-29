Bir Süredir Yoktu, İslam Memiş Yeni Altın Tahminiyle Geri Döndü

Altın yorumlarıyla dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş, bir süredir sessizliğini koruyordu. İslam Memiş’in bu sessizliğinin nedeni ortaya çıktı. Burun ameliyatı olduğu için iyileşme sürecinde olduğunu söyleyen İslam Memiş, “Dün de buradaydım bugün de burada. Sadece burun ameliyatından dolayı bir haftalık rahatsızlıklar var” dedi.

Öte yandan İslam Memiş, X hesabından ise takipçilerini bilgilendirerek “YouTube kanalımda son video da belirttiğim gibi burun ameliyatı nedenli Perşembe gününe kadar sizlerle olamayacağım” ifadelerini kullanmıştı.