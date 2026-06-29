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Bir Süredir Yoktu, İslam Memiş Yeni Altın Tahminiyle Geri Döndü

Bir Süredir Yoktu, İslam Memiş Yeni Altın Tahminiyle Geri Döndü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.06.2026 - 12:15
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Geçen hafta rekor düşüş yaşayan altın fiyatları toparlama eğilimine girdi. ABD-İran savaşıyla yeniden şekillenen altın fiyatları, küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Bir savaş bir barış gölgesinde şekillenen altın yılık ilk aylarında tarihi rekorlara imza atarken Haziran 2026'da dibi gördü. Güvenli limana yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarının ne olacağını merak ediyor. Gözler uzman yorumlarına çevrilmişken İslam Memiş'ten altın yorumu geldi. İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili ne dedi?

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İslam Memiş nerede?

İslam Memiş nerede?

Altın yorumlarıyla dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş, bir süredir sessizliğini koruyordu. İslam Memiş’in bu sessizliğinin nedeni ortaya çıktı. Burun ameliyatı olduğu için iyileşme sürecinde olduğunu söyleyen İslam Memiş, “Dün de buradaydım bugün de burada. Sadece burun ameliyatından dolayı bir haftalık rahatsızlıklar var” dedi. 

Öte yandan İslam Memiş, X hesabından ise takipçilerini bilgilendirerek “YouTube kanalımda son video da belirttiğim gibi burun ameliyatı nedenli Perşembe gününe kadar sizlerle olamayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

İslam Memiş altın yorumuyla geri döndü.

İslam Memiş altın yorumuyla geri döndü.

İslam Memiş, ameliyatın ardından altın açıklamalarını sürdürdü. Haber Global canlı yayınına katılan İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Haftanın oldukça yoğun olacağını belirten Memiş, başta altın olmak üzere yatırım araçlarını etkileyecek açıklamaların gelebileceğini vurguladı.

İslam Memiş, altın için şu tahminde bulundu:

'Piyasalarda çok dikkatli bir şekilde biliyorsunuz geçen hafta barış gelmişti. Barış imzalanmıştı. Bu hafta yine ABD vurdu. Barış olsaydı burada ciddi bir anlamda bir piyasalarda bir rahatlama görecektik. Demek ki bilerek ve isteyerek bu rahatlamayı istemiyorlar. Finansal piyasalarda çok yoğun bir haftaya başlıyoruz. 

Ekonomik veri ajandamız oldukça yoğun. Saat 22.00’de Avrupa Merkez Bankası Başkanı’nın açıklaması var. 30 Haziran’da Türkiye’de işsizlik oranı açıklanacak. 30 Haziran’da Almanya’da enflasyon oranını takip edeceğiz. 1 Temmuz’da Merkez Bankalarının başkanlarının konuşmaları var. Bu çok önemli olacak. Tüm enstrümanlar için önemli gelişme olacak. Euro bölgesinde 2 Temmuz’da işsizlik rakamları açıklanacak; ABD’de tarım dışı istihdam rakamı açıklanacak. ABD’de 3 Temmuz Cuma günü bağımsızlık günü nedeniyle piyasa kapalı olacak.  

Uluslararası piyasalarda ons altın savaşın tekrar konuşulduğu ortamda baskı altında haftaya başladı. Ons altında bu haftaya özel 4000-4200 dolar aralığını takip edeceğiz.

Gram altın, fiziği altın kapalı çarşı piyasasında 6.149 lira seviyesinde. 6080-6280 aralığını gram altında takip edeceğiz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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