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Bir Metrobüs Kazası Daha: Yaralılar Var

Bir Metrobüs Kazası Daha: Yaralılar Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.09.2024 - 18:17 Son Güncelleme: 21.09.2024 - 18:45

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde iki metrobüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 17.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüs önünde ilerleyen metrobüse arkadan çarptı.

Kaza, saat 17.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüs önünde ilerleyen metrobüse arkadan çarptı.

Kaza nedeniyle metrobüsün içinde savrulan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle köprüde yoğun trafik oluştu.

Kaza nedeniyle metrobüsün içinde savrulan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle köprüde yoğun trafik oluştu.

Kaza sonrası olay yerinden görüntüler…

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