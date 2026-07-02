“Bir Kahvenin 40 Yıl Hatırı Vardır” Sözünün Hikayesi
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Bir fincan kahve insanın hayatında neleri mi değiştirir? Yıllardır kullanılan bu sözün derinliği Osmanlı dönemine kadar dayanmaktadır. Dilden dile aktarılarak günümüze gelen bu hikayeyi bir de bizden dinleyin. 👇☕
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Bu sözün kökeni Osmanlı dönemine kadar dayanır...
Hikayemizin başrolü Türk kahvesi.
Yıllar sonra durum değişiyor...
İyiliğin sebebi kahve miydi?
Bahsedilen "40 yıl" gerçekten de 40 yıl anlamına gelmez.
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Zamanla bu kültür daha da güçlendi.
Günümüzde hala aynı anlama gelir.
Aslında tüm mesele insanlarla ilgili...
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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