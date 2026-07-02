“Bir Kahvenin 40 Yıl Hatırı Vardır” Sözünün Hikayesi

Bu sözü herkes hayatında bir kere bile olsa duymuştur. Peki gerçekten ne anlama geldiğini durup hiç düşündünüz mü? Bu söze dair en yaygın anlatıma baktığımızda Osmanlı döneminden aktarılan bir halk hikayesine kadar dayandığını söyleyebiliriz. Hikayenin kesin bir kaynağı yoktur. Bu yüzden de bu söz bizim için sadece kültürel bir mirastır.