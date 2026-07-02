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“Bir Kahvenin 40 Yıl Hatırı Vardır” Sözünün Hikayesi

etiket “Bir Kahvenin 40 Yıl Hatırı Vardır” Sözünün Hikayesi

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
02.07.2026 - 13:33
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Bir fincan kahve insanın hayatında neleri mi değiştirir? Yıllardır kullanılan bu sözün derinliği Osmanlı dönemine kadar dayanmaktadır. Dilden dile aktarılarak günümüze gelen bu hikayeyi bir de bizden dinleyin. 👇☕

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Bu sözün kökeni Osmanlı dönemine kadar dayanır...

Bu sözü herkes hayatında bir kere bile olsa duymuştur. Peki gerçekten ne anlama geldiğini durup hiç düşündünüz mü? Bu söze dair en yaygın anlatıma baktığımızda Osmanlı döneminden aktarılan bir halk hikayesine kadar dayandığını söyleyebiliriz. Hikayenin kesin bir kaynağı yoktur. Bu yüzden de bu söz bizim için sadece kültürel bir mirastır.

Hikayemizin başrolü Türk kahvesi.

Anlatılan hikayeye göre bir kahveciye gelen yabancı bir denizci ya da asker, bir dükkanda oturup Türk kahvesini yudumluyor. Kahveci ise ona yalnızca bir Türk kahvesi ikram etmiyor, yanında da bir sürü ikram veriyor. O an hayatın akışındaki sıradan bir olay gibi görünse de yıllar sonra bu küçük iyiliğin geri döneceğini kim bilebilirdi ki...

Yıllar sonra durum değişiyor...

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Elbette ki bu hikayenin farklı versiyonları da var. Fakat işin özü şu: Aradan uzun yıllar geçtikten sonra kahveci, bir şekilde o yabancı kişinin karşısında çok zor durumdayken karşılaşıyor. Bu zor durum her hikayede farklı şekilde gösterilir. Yabancı kişi ise bu küçük iyiliği hiç unutmamış oluyor.

İyiliğin sebebi kahve miydi?

Hikayenin en can alıcı noktası aslında kahvenin kendisi değil. Burada verilmek istenen mesaj, küçük bir iyiliğin bile insan hafızasında yıllar sonra hatırlayabilecek kadar çok uzun süre yaşayabilmesidir. Bir fincan kahve de artık bu iyiliklerin ve samimiyetin sembolü haline gelmiştir.

Bahsedilen "40 yıl" gerçekten de 40 yıl anlamına gelmez.

Bu sözde geçen 40 yıl sadece semboliktir. Çünkü Türk kültüründe 40 sayısı daha çok 'bolluk' ve 'kalıcık' anlamında kullanılırmış. Hikayedeki kırk yılın anlamı da tamamen buna dayanıyor. Yani burada verilmek istenen mesaj da küçük bir iyiliğin bile yıllar sonra akılda kaldığı...

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Zamanla bu kültür daha da güçlendi.

Türk kahvesi yıllar boyu insanlar için olan anlamını katladı. Yani sadece bir içecek değildi. Aynı zamanda hoş sohbetlerin ve dostlukların parçası oldu. İnsanlar kahve içerken aynı zamanda dostluklarını da tazelediler. Bu yüzden kahvenin Türk kültüründe çok ayı bir yeri vardır.

Günümüzde hala aynı anlama gelir.

Bugün birinden bu sözü duyduğumuzda anladığımız şey hala aynı. Çünkü yapılan küçük bir iyiliğin ve dostluğun toplumda ne kadar önemli olduğunu bizlere vurguluyor. Belki de bu yüzden bu kadar sık hala bu lafı duyuyoruz.

Aslında tüm mesele insanlarla ilgili...

Bir fincan kahveyi içmek sadece birkaç dakika sürse de paylaşılan dertler ve samimiyet bir ömür boyu unutulmuyor. Bu his insanın içinde yıllarca kalabiliyor. İşte bu söz bu yüzden yıllardır anlamını hiç kaybetmedi. Yani bir kahvenin 40 yıl hatırının olması küçük iyiliklerin büyük etkisini bizlere anlatan bir hatırlatma gibidir.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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