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Bir İş Güvenliği Uzmanının Grand Kartal Otel'deki Yangınla İlgili İhmaller Zinciri Tespitleri

Bir İş Güvenliği Uzmanının Grand Kartal Otel'deki Yangınla İlgili İhmaller Zinciri Tespitleri

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
22.01.2025 - 13:04

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sebebiyle 76 canımızı kaybettik. Otel yangını ile ilgili detaylar araştırılırken, ihmaller zinciri de konuşulmaya başlandı. Otelin yangın alarm sisteminin çalışmadığı da tanıkların ifadeleri arasında. Bir iş güvenliği uzmanının yanan otelle ilgili yaptığı tespitler ise oldukça dikkat çekici. Detaylar haberimizde...

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Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'deki yangında 76 vatandaşımızı kaybettik. Yangınla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ederken tartışmalar da sürüyor.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'deki yangında 76 vatandaşımızı kaybettik. Yangınla ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ederken tartışmalar da sürüyor.

Faciadan yaralı kurtalanların açıklamasına göre yangın merdivenlerinin içerde olması ve yangın uyarı sisteminin olmaması, yangının faciaya dönüşmesinin en önemli sebeplerinden.

Faciadan yaralı kurtalanların açıklamasına göre yangın merdivenlerinin içerde olması ve yangın uyarı sisteminin olmaması, yangının faciaya dönüşmesinin en önemli sebeplerinden.

Bir iş güvenliği uzmanı olan sosyal medya kullancısının ise oteli inceleyerek yaptığı tespitler oldukça acı. İhmalin detayları ve iş güvenliği uzmanının tespitlerini buradan okuyabilirsiniz 👇

Bir iş güvenliği uzmanı olan sosyal medya kullancısının ise oteli inceleyerek yaptığı tespitler oldukça acı. İhmalin detayları ve iş güvenliği uzmanının tespitlerini buradan okuyabilirsiniz 👇
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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