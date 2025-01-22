Bir İş Güvenliği Uzmanının Grand Kartal Otel'deki Yangınla İlgili İhmaller Zinciri Tespitleri

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sebebiyle 76 canımızı kaybettik. Otel yangını ile ilgili detaylar araştırılırken, ihmaller zinciri de konuşulmaya başlandı. Otelin yangın alarm sisteminin çalışmadığı da tanıkların ifadeleri arasında. Bir iş güvenliği uzmanının yanan otelle ilgili yaptığı tespitler ise oldukça dikkat çekici. Detaylar haberimizde...