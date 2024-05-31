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Bir Evcil Hayvana Sahip Olmanın Zor Yanlarının Yanında Bize İyi Hissettiren 10 Şey

etiket Bir Evcil Hayvana Sahip Olmanın Zor Yanlarının Yanında Bize İyi Hissettiren 10 Şey

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 20:37

Evcil hayvan beslenmek dışarıdan göründüğü kadar kolay değil fakat bu tatlı canlıların öyle sevimli halleri var ki insana mutluluktan başka bir duygu vermiyor! 

Onlar bize işte böyle hissettiriyor  😋👇

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1. Evde sizi dört gözle bekleyen birinin olduğunu bilmek...

Bütün günün yorgunluğuyla eve gelip hemen uyumak isterken kapıya koşarak gelip, sizi bekleyen birini görmenin mutluluğu patili dostların bize yaşattıkları en tatlı duygulardan biri... Bu özlem kocaman bir sarılma ile sonlanıyor. 😍

2. Sizi mışıl mışıl uyutan bir yanlarının olması!

Patili dostların kokusunun bağımlısı olanlar aramızda biliyorum... Öyle derin uyurlar ki, onların yanında uykunuzun gelmemesi imkansız! Sıcacık vücutları, mis gibi kokuları ve tatlı halleriyle onlarla nasıl uyunmasın ki?

3. Onların hayatlarında biricik olmak.

Bütün gün kendi hayatınızda bir sürü insanla vakit geçiriyorsunuz ama patili dostlarınızı düşündüğünüzde onun bütün hayatında gördüğü tek yüz sizinki! Bunu fark ettikten sonra mutluluk ve hüzünle karışık bir gözyaşı gelmemesi de imkansız...

4. Bütün stresinizi azaltıp sizi rahatlatmaları!

Patili dostlarla vakit geçirmek, stres seviyesine azaltmaya yardımcı olur. Özellikle kedi sahipleri bilir ki, kedilerle oynamak, onları sevmek ve vakit geçirmek endişe ve kaygı düzeyini de düşürür.

5. Her hareketleriyle yüzünüzde gülümsemeye sebep olurlar!

Siz de patili dostlarınızı severken içinizdeki sevginin patlayıp dışa çıkacağını düşünenlerden misiniz yoksa normal mi seviyorsunuz... Tüylü dostlarımız kişinin genel ruh halini yükseltir ve yüzdeki gülümsemenin adeta sebebi olurlar!

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6. Sorumluluk bilincinizi de geliştirmeyi ihmal etmezler...

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Bir patili dosta sahip olmanın tatlı yanlarından bahsettik. Fakat onların da tıpkı insanlar gibi temel ihtiyaçları olduğunu unutmamak gerek. her gün mamasını, suyunu, tuvaletini kontrol etmek çok önemlidir. Bu temel ihtiyaçların yanlarında onlarla tatlı oyunlar oynamak da var...

7. En yakın arkadaşınız olurlar ve hiç sıkılmadan sizi dinlerler!

Karşılıksız sevginin en güzel ve özelini patili dostlarınızla tattığınıza eminiz! Siz konuşurken hiç sıkılmadan dinlerler ve moraliniz bozuk olduğunda sanki bunu hissediyormuş gibi size destek olurlar.

8. Patili dostunuza duyduğunuz merhamet sayesinde tüm hayvanlara farklı gözle bakmanızı salıyorlar!

Bir canlıyı beslemek insanın kalbinde başka duyguları da fazla fazla yüklüyor bunlardan biri de merhamet. Öyle merhametli ve vicdanlı oluyorsunuz ki dışarıdaki tüm canlıları korumak ister bir hale geliyorsunuz... Onların bu masum sevgisi resmen evrensel!

9. Gün boyu aktif olarak hareket etmenizi sağlıyorlar!

Patili dostlarınızı eğlendirmek için oradan oraya koştururken yaktığınız kalorileri hiç düşündünüz mü? Eğer bunu hesaplamaya kalkarsanız birkaç km çıkabilir! 😅 Eğer üşengeç bir insan olduğunuzu düşünüyorsanız hemen bir tüylü dost sahiplenin.

10. Evinizin ve sizin güvenliğinizden sorumlu olmaları!

Patili dostların sevdiği insanları olan koruma içgüdüsünden dolayı evde uçan sineğe bile rahat yok diyebiliriz! Sizi korumak için her zaman bütün algıları açık oluyor ve insan kendini çok değerli hissediyor 😍

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