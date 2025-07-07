Bir Anda Ortaya Çıkıp Her Yere Yayılan 12 Sosyal Medya Trendi
İçinde yaşadığımız sosyal medya çağında neredeyse her gün farklı bir trende uyanıyoruz. Ancak bu kadar fazla trend zenginliği arasında içlerinden bazıları kendi dönemini ve bölgesini aşarak tüm dünyaya yayılıyor. Bu nedenle bir an bile gözünüzü kapamak neyin güncel olduğunu kaçırmak anlamına gelebiliyor. Bu nedenle genel kültürünü artırmak isteyenler için son dönemin en popüler sosyal medya trendlerini derledik. İşte platformları kasıp kavuran o trendler!
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1. Hikaye Anlatıcılığı
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2. POV Videolar
3. Ice Bucket
4. "Instagram ve Gerçek Hayat" Karşılaştırmaları
5. Dublajlı Video
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6. Şişe Kapağı Çevirme
7. Düet
8. Küçük Mutluluklar
9. Komik Filtreler
10. Photo Dump
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11. Günlük Rutinler
12. Ai İçerikler
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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