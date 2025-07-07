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Bir Anda Ortaya Çıkıp Her Yere Yayılan 12 Sosyal Medya Trendi

etiket Bir Anda Ortaya Çıkıp Her Yere Yayılan 12 Sosyal Medya Trendi

Özge Çil
Özge Çil - Onedio Üyesi
07.07.2025 - 13:46

İçinde yaşadığımız sosyal medya çağında neredeyse her gün farklı bir trende uyanıyoruz. Ancak bu kadar fazla trend zenginliği arasında içlerinden bazıları kendi dönemini ve bölgesini aşarak tüm dünyaya yayılıyor. Bu nedenle bir an bile gözünüzü kapamak neyin güncel olduğunu kaçırmak anlamına gelebiliyor. Bu nedenle genel kültürünü artırmak isteyenler için son dönemin en popüler sosyal medya trendlerini derledik. İşte platformları kasıp kavuran o trendler!

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1. Hikaye Anlatıcılığı

Sosyal medya kullanıcı profili ve dinamikleri her geçen gün değişse de son yıllarda kalıcılığını kanıtlamış trendlerden biri hikaye anlatıcılığı. Özellikle Instagram ve TikTok üzerindeki kullanıcıların son yıllarda bilgi veren ve çeşitli kazanımlar sunan içeriklere yönelmesi, yepyeni bir kültür doğurdu. Günümüzde temizlikten eğitime, güzellikten tasarıma kadar her alanda hikaye anlatarak bilgi sunan hesaba rastlamak mümkün.

2. POV Videolar

POV videolar, son yıllarda TikTok ve Instagram'da en çok izlenen içeriklerden. Kullanıcı gözünden çeşitli eylemlerin gerçekleştirildiği bu videolar, izleyiciye ekranda gördüğü şeyi deneyimleme şansı sunmasıyla biliniyor. İçerik üreticilerin takipçilerle etkileşime geçmek ve özel bir deneyim yaratmak için hazırladığı bu içerikler, her yaştan kullanıcıyla doğrudan bağ kurmaya yardımcı oluyor.

3. Ice Bucket

Ice Bucket ya da diğer adıyla Buz Kovası Mücadelesi, ilk ortaya çıktığında ALS hastalığına dikkat çekmeyi amaçlıyordu. Kısa sürede sporculardan film yıldızlarına kadar birçok kişinin ilgisini çeken bu akım, bir anda herkesin başından aşağı buzlu su döktüğü bir challenge oldu. Sosyal sorumlulukla birleşen bu akım tüm dünyadan ilgi çekmeyi başardı.

4. "Instagram ve Gerçek Hayat" Karşılaştırmaları

'Instagram ve Gerçek Hayat' karşılaştırmaları özellikle Instagram'da patlayarak milyonlarca kullanıcıya ulaşan bir diğer trend. Ardından '10 Yıl Önceki Ben ve Şimdiki Ben', 'İşte Ben ve Evde Ben' gibi çeşitli versiyonlarının yapıldığı bu trend, güncelliğini hala koruyor. Farklı varyasyonlarla hem TikTok hem Instagram üzerinden etkileşim almaya devam ediyor. Bu içerikler hem mizahi olmaları hem de herkesle bağ kurmaları sebebiyle tercih ediliyor.

5. Dublajlı Video

Çeşitli görüntülerin üzerine dudak okuyarak dublaj yapmak, TikTok'ta ortaya çıktıktan sonra aldı başını yürüdü ve başlı başına bir içerik türüne değişti. Belirli replikleri tekrar canlandıran içerik üreticiler yaratıcılıklarını konuşturarak eski filmlerden, dizilerden ve şarkılardan yepyeni mizah unsuru yarattılar. Bugün hala çeşitli varyasyonlarına rastlamanın mümkün olduğu bu trend, yoldaki kediler üzerine ses ekleyerek mizah yapma aşamasına kadar gelmiş durumda.

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6. Şişe Kapağı Çevirme

Ünlüler dahil herkesin katıldığı, kıyasıya bir mücadeleye dönüşen şişe kapağı çevirme videoları nasıl unutulabilir? En az Ice Bucket kadar popüler olan bu trend, kısa sürede tüm dünyadan kullanıcılara ulaşarak kimin daha havalı kapak açtığını gösterdiği bir yarışa dönüştü. Hatta o kadar popüler oldu ki karma videoları bugün hala internette viral olarak dolanıyor.

7. Düet

TikTok ile birlikte hayatımıza giren 'düet' kavramı, herkesin favori şarkısını özgürce söylediği keyifli bir yarışma olarak başladı ve göz açıp kapayıncaya kadar tüm dünyaya yayıldı. En çok kullanılan sosyal medya platformlarından TikTok'un bugünkü popülerliğini bu akıma borçlu olduğu söylenebilir. Çünkü dönemine göre başka kullanıcıların videolarına eş zamanlı reaksiyon verme özelliği gerçekten niteliğindeydi.

8. Küçük Mutluluklar

Sosyal medya kullanıcıları arasında trend haline gelen bir diğer akım ise hayattaki küçük mutlulukların paylaşıldığı seriler. Sabah kahve yapmak, balkona çıkmak veya gün batımını izlemek bu küçük mutluluklara örnek verilebilir. Sosyal medyanın günlük hayatın stresinden kurtulmaya nasıl yardımcı olabileceğini vurgulayan trendlerden olan bu içerikler, bugün genellikle ya filtresiz ortam sesleriyle ya da sakin bir müzikle birlikte paylaşılıyor ve izleyiciye huzur veriyor.

9. Komik Filtreler

Snapchat'in unutulmazlarından olan komik filtreler, bugün kendine TikTok ve Instagram'da da yer edinmiş durumda. Bu filtreler genellikle Snapchat'te bulunuyor olsa da kullanıcılar yüzlerinin aldığı komik halleri kaydediyor. Ardından kurgulayarak reel veya story formatında paylaşıyor. Hatta ağzına su alarak komik görüntüler karşısında gülmemeye çalışanlar ya da sokaktaki sıradan insanların verdiği tepkileri kaydedenler bile var.

10. Photo Dump

Photo Dump, üst süte çekilen fotoğraflardan hangisini paylaşacağını bilmeyen kullanıcıların adeta kurtarıcısı olmuş durumda. Bir ara patladıktan sonra şimdilerde daha stabil bir hale gelen bu akım, aslında rastgele görünen fakat kendi içinde bir önemi olan farklı fotoğrafların paylaşıldığı bir trenddi. Aya, güne, yıla göre farklılaşan akım, Instagram'daki katı estetik kurallarını esneterek daha samimi ve günlük hale getirdi.

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11. Günlük Rutinler

Son dönemde sosyal medya kullanıcıları günlük hayattan yapılan doğal paylaşımlara yönelmeye başladı. Gün içinde ne yediğini, okula veya işe nasıl hazırlandığını ya da nasıl spor yaptığını paylaşan kullanıcılar ile birlikte bu tür rutinler trend haline geldi. Artık kendi hayatındaki rutinleri paylaşarak ilham vermek ya da karşı tarafla bağ kurmak sosyal medyanın vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiş durumda.

12. Ai İçerikler

Sosyal medya trendleri arasına en son ekleneni, yapay zeka ile hazırlanan içerikler. Özellikle tarih sayfaları öncülüğünde yayılan bu akım şimdilerde kullanıcıların yaratıcılıklarını yarıştırdıkları yepyeni bir formata dönüşmüş durumda. Bilgi verici, eğlendirici ya da karşılaştırma içeren çeşitli statik veya video içerikler bugün Instagram başta gelmek üzere farklı platformlarda etkileşim alıyor. Yapay zekanın yükselişi devam ettikçe bu tür içeriklere olan eğilimin artacağı öngörülüyor.

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Özge Çil
Özge Çil
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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