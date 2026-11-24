BİM 25 Kasım 2026 Çarşamba Aktüel Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden olan BİM'in aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM'in 25 Kasım 2026 Çarşamba günü satışa sunacağı aktüel ürünler arasında Luxell masaj koltuğundan yatak ve baza setlerine, Pierre Cardin, Reebok ve Casio kol saatlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Bakalım BİM'de bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”