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Beşiktaş Yine Hakemlere Rağmen

etiket Beşiktaş Yine Hakemlere Rağmen

Hayri Cem
Hayri Cem - yazio
13.10.2026 - 11:21
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Beşiktaş’ın on yedi oyuncusu milli takımlarına gitmişti. Bu oyuncular iki haftadır birlikte çalışmıyordu. Hatta maçtan bir gün önce takıma katılan oyuncu bile vardı. Bu koşullarda Beşiktaş’ın bu sezon alıştığımız tempolu ve etkili futbolunu oynamasını beklemiyorduk. Nitekim öyle de oldu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan’ın, Beşiktaş’ın tempolu oynayacağını ve ön alanda baskı yapacağını öngörerek oyun planını Beşiktaş savunmasının arkasına atılacak uzun toplar üzerine kurduğu anlaşılıyordu. Nitekim ilk yarım saat içerisinde bu planı birkaç kez uygulama fırsatı yakaladı. Ancak Beşiktaş, beklenen tempoyu ve baskıyı oyunun ilerleyen bölümlerinde sürdüremeyince Selçuk İnan’ın planı da boşa çıkmış oldu.

Beşiktaş, ilk 20 dakika boyunca yaptığı ön alan baskısı sonucunda Orkun’la 18. dakikada golü buldu. Daha sonra bir Kocaelispor atağında çekilen sert şut, Nübel’in yüzüne çarparak kornere gitti. Bu korner atışında da Nübel, tutabileceği topu yumruklayınca top Kocaelisporlu futbolcunun önüne düştü ve gol oldu. Bu pozisyonda Nübel’in hâlâ o sarsıntının etkisinde olabileceğini düşünüyorum.

Kocaelispor’un golünden yalnızca bir dakika sonra, ceza sahası içerisinde Djalo’nun düşürülmesiyle Beşiktaş penaltı kazandı. Vlahoviç penaltıyı gole çevirince Beşiktaş yeniden öne geçti. Beşiktaş’ın bu golden sonra farkı artırması beklenirken ilk yarı, Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Tartışmalı Penaltı Pozisonları

Tartışmalı Penaltı Pozisonları

İkinci yarının hemen başında Kocaelisporlu Metehan, Nübel ile karşı karşıya kaldı. Yaptığı hamlede topa dokunamadığı gibi, uzattığı ayağının tabanı da Nübel’in göğsüne yöneldi. Nübel de kendini koruma refleksiyle rakibinin ayağını tuttu ve bıraktı. Bunların tamamı en fazla bir buçuk saniye içinde gerçekleşti.

Sosyal medyada Beşiktaş karşıtları derhal harekete geçti: “Yok efendim, Beşiktaş korunuyormuş.” Yahu, bu pozisyonda açık bir faul var. Bu pozisyon golle sonuçlansa muhtemelen VAR incelemesinin ardından gol iptal edilirdi. Bazı hakem yorumcuları ise bu pozisyonu penaltı ve Nübel’e kırmızı kart olarak değerlendirdi. Bu emekli hakemler oldukça deneyimli ve bilgili olduklarından, bu pozisyonu nasıl böyle yorumladıkları anlayabilmiş değilim. Zira FIFA kurallarına göre faul girişimi, temasla sonuçlanmasa bile cezalandırılır.

Kimsenin fazla tartışmadığı bir başka pozisyon da 52. dakikada yaşandı. Vlahoviç ile Kocaelisporlu futbolcu mücadele sırasında yere düşüyor. Vlahoviç tam ayağa kalkacakken baldırına arkadan tekme yiyor. Bu pozisyon, bana göre hem penaltı hem de topsuz alanda sportmenliğe aykırı bir hareket olduğu için kırmızı kart gerektiriyor. Ancak yayıncı kuruluş, yayın sırasında atılan tekmeyi bir kez gösterdikten sonra, diğer tekrarlarda pozisyonu tekmenin görünmediği farklı açılardan gösterdi. VAR’a hangi görüntüleri gönderdiğini bilmiyorum ama yorumcular da pozisyonun tamamını göremedikleri için karar veremediler. Savcılar, şayet futbol dünyasında bir yapı araştırıyorsa yayıncı kuruluşun içinde bu yapının uzantıları olabileceği ihtimalini de göz ardı etmemeli.

82. dakikada Vlahoviç’e atılan tokadın VAR tarafından görülmemiş olmasına hâlâ inanamıyorum. Alanya’da Trossard, bu maçta Vlahoviç; ne oluyoruz beyler! Beşiktaş’ı böyle kolay doğrayabileceğinizi mi zannediyorsunuz?

Bastır Sarıyı İleride Lazım Olur

Bastır Sarıyı İleride Lazım Olur

Maçın 77. dakikasında, Kocaelispor ceza sahasına yakın bir yerde hakem, Trossard’ın faul yaptığına hükmetti. Kararı tartışmıyorum ama kaleci serbest vuruşu faulün yapıldığı yerin çok ilerisinden kullanmaya kalkınca Trossard itiraz etti. İtiş kakış başlayınca hakem olaya müdahale etti ve kaleciye vuruşu kullanacağı yeri işaret etti. Kaleci, hakemin uyarılarına rağmen vuruşu yine çok ileriden kullanmaya kalkınca Trossard yeniden itiraz etti. Çıkan kargaşada hakem hem kaleciye hem de Trossard’a sarı kart gösterdi. Oysa kaleci, hakemin uyarısını hiçe sayıp topu yeniden ilk vuruşu yapmaya çalıştığı yere götürdüğünde hakem ona sarı kart gösterseydi bu gerginlik yaşanmayacak, Trossard da kart görmeyecekti. Geçmiş deneyimlerimden hareketle, bu sarı kartların birikerek önemli maçlar öncesinde dördüncü karta ulaşmasına ve Trossard’ın bir sonraki maçı kaçırmasına neden olabileceğini hissediyorum.

Futbolda adli soruşturmaların başlamasına, MHK başkanının ve iki hakemin tutuklanmış olmasına rağmen Beşiktaş’a karşı hakem hataları ve haksızlıklar devam ediyor. Nereye kadar gideceğini Allah bilir!

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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