Beşiktaş Yine Hakemlere Rağmen

Beşiktaş’ın on yedi oyuncusu milli takımlarına gitmişti. Bu oyuncular iki haftadır birlikte çalışmıyordu. Hatta maçtan bir gün önce takıma katılan oyuncu bile vardı. Bu koşullarda Beşiktaş’ın bu sezon alıştığımız tempolu ve etkili futbolunu oynamasını beklemiyorduk. Nitekim öyle de oldu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan’ın, Beşiktaş’ın tempolu oynayacağını ve ön alanda baskı yapacağını öngörerek oyun planını Beşiktaş savunmasının arkasına atılacak uzun toplar üzerine kurduğu anlaşılıyordu. Nitekim ilk yarım saat içerisinde bu planı birkaç kez uygulama fırsatı yakaladı. Ancak Beşiktaş, beklenen tempoyu ve baskıyı oyunun ilerleyen bölümlerinde sürdüremeyince Selçuk İnan’ın planı da boşa çıkmış oldu.

Beşiktaş, ilk 20 dakika boyunca yaptığı ön alan baskısı sonucunda Orkun’la 18. dakikada golü buldu. Daha sonra bir Kocaelispor atağında çekilen sert şut, Nübel’in yüzüne çarparak kornere gitti. Bu korner atışında da Nübel, tutabileceği topu yumruklayınca top Kocaelisporlu futbolcunun önüne düştü ve gol oldu. Bu pozisyonda Nübel’in hâlâ o sarsıntının etkisinde olabileceğini düşünüyorum.

Kocaelispor’un golünden yalnızca bir dakika sonra, ceza sahası içerisinde Djalo’nun düşürülmesiyle Beşiktaş penaltı kazandı. Vlahoviç penaltıyı gole çevirince Beşiktaş yeniden öne geçti. Beşiktaş’ın bu golden sonra farkı artırması beklenirken ilk yarı, Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.