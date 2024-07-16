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Berfu Yenenler Amele Yanığı Oldu, Murat Boz Kaslarını Sergiledi: 16 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Berfu Yenenler Amele Yanığı Oldu, Murat Boz Kaslarını Sergiledi: 16 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 00:48

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hande Erçel püsküllü kıyafetiyle kapak kızı oldu.

Hande Erçel püsküllü kıyafetiyle kapak kızı oldu.

Arzu Sabancı teknesinde yazın tadını çıkarttı.

Arzu Sabancı teknesinde yazın tadını çıkarttı.

Berfu Yenenler yürüyüşte amele yanığı oldu.

Berfu Yenenler yürüyüşte amele yanığı oldu.

Pelin Akil eşi Anıl Altan'la motor gezisine çıktı.

Pelin Akil eşi Anıl Altan'la motor gezisine çıktı.

Demet Özdemir upuzun saçlarını ördürerek rapunzele döndü.

Demet Özdemir upuzun saçlarını ördürerek rapunzele döndü.
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Murat Boz ve Rıza Kocaoğlu fit vücutlarını sergilediler.

Murat Boz ve Rıza Kocaoğlu fit vücutlarını sergilediler.

Gamze Erçel alışveriş yapmasını bekleyen eşini paylaştı.

Gamze Erçel alışveriş yapmasını bekleyen eşini paylaştı.

Cemal Can Canseven kolları sıvayıp mutfağa girdi.

Cemal Can Canseven kolları sıvayıp mutfağa girdi.

İrem Derici kendisiyle plan yapmayanlardan ve yalnızlıktan dert yandı.

İrem Derici kendisiyle plan yapmayanlardan ve yalnızlıktan dert yandı.

Şeyma Subaşı kızı Melisa ile tırnaklarını yaptırdı.

Şeyma Subaşı kızı Melisa ile tırnaklarını yaptırdı.
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Müge Boz güzeller güzeli kızıyla keyifli vakit geçirdi.

Müge Boz güzeller güzeli kızıyla keyifli vakit geçirdi.

Zeynep Bastık arabada bağıra bağıra 'Turn Me On' şarkısını söyledi.

Zeynep Bastık arabada bağıra bağıra 'Turn Me On' şarkısını söyledi.

İdo Tatlıses sabah şekeriyle güne uyandı.

İdo Tatlıses sabah şekeriyle güne uyandı.
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