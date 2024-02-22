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Berat Kandili Ne Zaman? Berat Kandili'nde Yapılacak İbadetler Nelerdir?

Berat Kandili Ne Zaman? Berat Kandili'nde Yapılacak İbadetler Nelerdir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
23.02.2024 - 01:08 Son Güncelleme: 23.02.2024 - 01:10

İslam dinine göre, Şaban ayının 14. gününün sona erip 15. günün başladığı gece, Berat Kandili olarak kabul edilir. Bu özel gece, Ramazan-ı Şerif olarak bilinen Ramazan'ın gelişini müjdeler. Bu kutsal geceyi dua ve ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, 'Berat gecesi ne zaman?' sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, 2024 yılında Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? Berat kandilinde okunacak dualar nelerdir?

İşte, günahların bağışlandığı mübarek gecelerden biri olan Berat Kandili hakkında bilinmesi gerekenler...

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Berat Kandili Ne Zaman?

Berat Kandili Ne Zaman?

Berat Kandili, İslam takvimine göre her yıl Şaban ayının 14. gününün 15. gününe bağlayan gece kutlanan manevi bir gecedir. Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat 2024 Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Berat Kandili'nin Anlamı Nedir? Berat Ne Demektir?

Berat Kandili'nin Anlamı Nedir? Berat Ne Demektir?

Berat Kandili'nin anlamı, İslam inancına göre, günahların affedildiği ve duaların kabul edildiği bir gece olmasıdır. Bu özel gecede, Müslümanlar ibadetlerini yerine getirir, dua eder ve tövbe isterler. Ayrıca, bu gece aynı zamanda Allah'ın rahmet ve bağışlamasının en yoğun olduğu gecelerden biri olarak kabul edilir.

Bu kutsal gecenin adı, 'berat' kelimesinin Arapça kökeninden gelir ve 'temize çıkma' veya 'kurtuluş' anlamına gelir. Bu, günahların affedilmesi ve kişinin manevi anlamda temizlenmesini ifade eder. Bu sebeple, Berat Gecesi'nde tövbe etmek ve dua etmek büyük bir öneme sahiptir. 

Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili'nde ibadet etmenin de büyük bir değeri vardır. Bu özel gece, Müslümanlara manevi bir arınma ve yenilenme fırsatı sunar.

Berat Kandilinin Önemi Nedir?

Berat Kandilinin Önemi Nedir?

Berat Kandili, İslam inancında büyük öneme sahip olan ve Kur'an-ı Kerim'in Levh-I Mahfuz'dan dünya semasına topluca indirildiği bir gecedir. Bu özel gece, Peygamber Efendimiz'e Kadir Gecesi'nde ilk defa ve parça parça indirilmeye başlanan Kur'an'ın, Berat Kandili'nde topluca indirildiği gecedir. Bu kutsal gecede, Allah'ın affının ve bağışlamasının bol olduğuna inanılır. Ve Müslümanlar için günahlardan arınma ve Allah'ın mağfiretine erişme fırsatı olarak görülür.

Berat Kandili, aynı zamanda bir sonraki ay olan Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilir. Bu özel gece, Ramazan ayına manevi hazırlık yapma fırsatı olarak görülür ve bu nedenle bir hazırlık gecesi olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu kutsal gecenin getirdiği manevi atmosferi, Ramazan ayına ruhen hazırlanmak için bir fırsat olarak değerlendirirler. Bu özel ve kutsal gece, Müslümanlar için hem bir arınma hem de bir hazırlık süreci olarak önemli bir yer tutar.

Berat Kandili Yapılacak İbadetler Nelerdir?

Berat Kandili Yapılacak İbadetler Nelerdir?

Bu özel gecede, camilerde özel ibadetler ve dualar yapılır. Ayrıca, Müslümanlar arasında bu geceyi ibadetle geçirmek ve oruç tutmak gibi gelenekler de bulunmaktadır. Bu gelenekler, bu kutsal gecenin manevi önemini daha da artırır. İşte Berat Kandili'nde yapılan ibadetler 

  • Oruç tutmak

  • Kaza ve Nafile namazı kılmak

  • Kur'an-ı Kerim okumak

  • Tevbe etmek

  • Salavat getirmek 

  • Tesbih çekmek

  • Berat Kandili Duası okumak

Berat Kandili Duası Nasıl Okunur?

Berat Kandili Duası Nasıl Okunur?

İslami kaynaklara göre, Hazreti Muhammed (s.a.s.), Berat Kandili'nde bu duayı okurdu: 

'Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ'

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İşte, 2024 Kandil Günleri

İşte, 2024 Kandil Günleri

  • Regaip Kandili: 11 Ocak Perşembe 

  • Miraç Kandili: 6 Şubat Salı

  • Berat Kandili: 24 Şubat Cumartesi

  • Kadir Gecesi: 5 Nisan Cuma 

  • Mevlid Kandili: 14 Eylül Cumartesi

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