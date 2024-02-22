Berat Kandili Ne Zaman? Berat Kandili'nde Yapılacak İbadetler Nelerdir?
Berat Kandili Ne Zaman? Berat Kandili'nde Yapılacak İbadetler Nelerdir?
İslam dinine göre, Şaban ayının 14. gününün sona erip 15. günün başladığı gece, Berat Kandili olarak kabul edilir. Bu özel gece, Ramazan-ı Şerif olarak bilinen Ramazan'ın gelişini müjdeler. Bu kutsal geceyi dua ve ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, 'Berat gecesi ne zaman?' sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, 2024 yılında Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili'nin anlamı ve önemi nedir? Berat kandilinde okunacak dualar nelerdir?
İşte, günahların bağışlandığı mübarek gecelerden biri olan Berat Kandili hakkında bilinmesi gerekenler...
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Berat Kandili Ne Zaman?
Berat Kandili'nin Anlamı Nedir? Berat Ne Demektir?
Berat Kandilinin Önemi Nedir?
Berat Kandili Yapılacak İbadetler Nelerdir?
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