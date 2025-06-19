Bebeğinin Ağlaması Neden Durmuyor?

Bazen gerçekten anlamak imkânsız gibi oluyor. Daha az önce karnını doyurdun, altını değiştirdin, hatta sarıldın, öptün kokladın… Ama işte yine başladı. O ağlama sesi… Hem de öyle nazik bir 'cıyak' değil, bildiğin full performans!

Bir yandan içinden “Ne istiyorsun minik insan?” diye geçiriyorsun, bir yandan da suçluluk duygusu baş gösteriyor: 'Yoksa bir şey mi atladım? Acaba ben mi beceremiyorum?' Dur. Derin bir nefes al. Çünkü yalnız değilsin.

Hazırsan, birlikte bakalım bu ağlamaların arkasında neler var.