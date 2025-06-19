Bebeğinin Ağlaması Neden Durmuyor?
Bazen gerçekten anlamak imkânsız gibi oluyor. Daha az önce karnını doyurdun, altını değiştirdin, hatta sarıldın, öptün kokladın… Ama işte yine başladı. O ağlama sesi… Hem de öyle nazik bir 'cıyak' değil, bildiğin full performans!
Bir yandan içinden “Ne istiyorsun minik insan?” diye geçiriyorsun, bir yandan da suçluluk duygusu baş gösteriyor: 'Yoksa bir şey mi atladım? Acaba ben mi beceremiyorum?' Dur. Derin bir nefes al. Çünkü yalnız değilsin.
Hazırsan, birlikte bakalım bu ağlamaların arkasında neler var.
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1. Sabahın körü. Daha gözünü yeni açtın ve hop ağlama sesi… Ne yaparsın?
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2. Aşağıdaki seslerden hangisi seni en çok “alarm” moduna geçirir?
3. Kucağına alınca susuyor mu?
4. Bebeğin genellikle hangi saatlerde ağlamaya başlıyor?
5. Ağlama sırasında emzirmeyi/biberon vermeyi denedin mi?
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6. Bebeğinin ağlama sonrası sakinleşme süresi kaç dakika sürüyor?
7. Bebeğin ağlarken vücudu nasıl oluyor?
8. Geldik son soruya! Diş çıkarma belirtileri gördün mü?
Minik karnında bir şeyler dönüyor olabilir.
Uykusu geldi ama uyuyamıyor.
Sadece kucağında olmak istiyor olabilir.
Büyük bir gelişimsel sıçrama yaşanıyor olabilir.
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