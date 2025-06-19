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Bebeğinin Ağlaması Neden Durmuyor?

etiket Bebeğinin Ağlaması Neden Durmuyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.06.2025 - 18:05

Bazen gerçekten anlamak imkânsız gibi oluyor. Daha az önce karnını doyurdun, altını değiştirdin, hatta sarıldın, öptün kokladın… Ama işte yine başladı. O ağlama sesi… Hem de öyle nazik bir 'cıyak' değil, bildiğin full performans!

Bir yandan içinden “Ne istiyorsun minik insan?” diye geçiriyorsun, bir yandan da suçluluk duygusu baş gösteriyor: 'Yoksa bir şey mi atladım? Acaba ben mi beceremiyorum?' Dur. Derin bir nefes al. Çünkü yalnız değilsin.

Hazırsan, birlikte bakalım bu ağlamaların arkasında neler var.

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1. Sabahın körü. Daha gözünü yeni açtın ve hop ağlama sesi… Ne yaparsın?

2. Aşağıdaki seslerden hangisi seni en çok “alarm” moduna geçirir?

3. Kucağına alınca susuyor mu?

4. Bebeğin genellikle hangi saatlerde ağlamaya başlıyor?

5. Ağlama sırasında emzirmeyi/biberon vermeyi denedin mi?

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6. Bebeğinin ağlama sonrası sakinleşme süresi kaç dakika sürüyor?

7. Bebeğin ağlarken vücudu nasıl oluyor?

8. Geldik son soruya! Diş çıkarma belirtileri gördün mü?

Minik karnında bir şeyler dönüyor olabilir.

Cevaplarına bakınca bizim radarlar hemen “gaz ya da kolik” ihtimaliyle sinyal verdi. Her şey normal gibi ama bebek ağlıyor, hem de durmadan. Eller yumruk, bacaklar karnına çekiliyor, sesi gittikçe tizleşiyorsa bingo: Karnında sıkıntı var.

Bu gaz olayı gerçekten büyük bir mesele. Bebek dünyaya geldi ama sindirim sistemi hâlâ alışmaya çalışıyor. Karnında olan biteni anlamıyor, biz de bazen ne olduğunu çözemiyoruz. Ama merak etme, bu dönem geçici.

Minik bir not: Karnına masaj, biraz ılık banyo, bebekleri rahatlatan kucakta hareket ettirme gibi klasiklerle bu sorun hafifleyebilir. Sen sakin kalınca, o da bir tık rahatlıyor.

Uykusu geldi ama uyuyamıyor.

Gün içinde fazla yorulmuş olabilir ya da etraf çok kalabalıktı, beynini fazlasıyla meşgul etti. Ama ne olursa olsun, uyuyamamak bebek için tam bir stres kaynağı oluyor ve tabii ki ağlama başlıyor.

Kucağındayken gözlerini kapatıyor, yatağa bırakınca uyanıyor mu? İşte tam da bu “geçişi” öğrenemediği için oluyor. Ve sen de “nasıl uyuyacağını ben mi öğreteceğim?” diyorsun ama evet, öğretiyorsun. ❤️

Minik bir not:  Her gün aynı saatte yapılan bir uyku rutini, hafif bir gece ışığı, beyaz gürültü ve yumuşak ses tonları mucizeler yaratabilir. Başta dirense bile alıştığında, sana teşekkür eder gibi deliksiz uyuyacak.

Sadece kucağında olmak istiyor olabilir.

Bebeğin karnı tok, altı temiz, uykusu da yok ama hâlâ ağlıyorsa... Belki de sadece seni istiyor. Evet, sadece kucağını, kokunu, sesini… Çünkü ona göre dünya çok büyük, kalabalık ve bazen korkutucu. Ama senin kucağın onun için en güvenli liman.

Bu bir şımarıklık değil. Bu “Ben seni seviyorum ve bana güvende hissettiriyorsun” demenin en masum hali.

Minik bir not: Kucağında huzur bulan bir bebek, kendine güvenen bir birey olur. O yüzden bol bol sarıl, kokla, konuş. İleride kucak istemeyince özleyeceksin!

Büyük bir gelişimsel sıçrama yaşanıyor olabilir.

“Her şey çok iyiydi, birden bozuldu” diyorsan işte o noktada büyük ihtimalle bir gelişim atağı yaşıyorsunuz. Bebek yeni bir şey öğreniyor, algısı değişiyor, ama bu onu da biraz allak bullak ediyor. Bir bakmışsın, göz teması farklı, seslere tepkisi başka...

Bu değişim heyecan verici ama onun için de zorlayıcı. Kafası karışık. O yüzden daha çok ağlıyor, daha az uyuyor.

Minik bir not: Bu dönem birkaç gün içinde geçiyor. Sonra karşında bambaşka bir minik var: Yeni beceriler kazanmış, daha da büyümüş haliyle. Ağlamaları biraz sabırla geçiyor, merak etme.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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