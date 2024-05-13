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Bebeğin İçin Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket Bebeğin İçin Bir Şarkı Öneriyoruz!

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 14:31

Hoş geldiniz! Bebeğiniz için en uygun şarkıyı bulmanıza yardımcı olacak bir testle karşınızdayız! Bebeğinizin müzik zevkini ve tepkilerini anlamak, onun mutluluğu ve huzuru için önemlidir.

Bu test, bebeğinizin hangi tür müziği ve şarkıları daha çok sevdiğini belirlemenize yardımcı olacak. Şimdi, bebeğinizin müzik dünyasına birlikte bir yolculuk yapalım ve onun için en güzel şarkıyı bulalım!

Haydi teste!

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1. İlk sorumuzla başlayalım; bebeğin hangi tür sesleri daha çok ilgiyle dinliyor gibi görünüyor?

2. Peki bebeğin hangi tür şarkılarla daha çok etkileşime geçiyor gibi görünüyor?

3. Bebeğini nasıl tanımlarsın?

4. Bebeğini teknolojiden uzak tutuyor musun?

5. Şunu da öğrenelim hemen; kaç çocuğunuz var?

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6. Peki bebeğiniz hangi tarz müziklerde reaksiyon veriyor?

7. Bebeğinin duygusal ihtiyaçlarına nasıl yaklaşıyorsun?

8. Bebeğinin gelişimini desteklemek için hangi aktivitelere zaman ayırıyorsun?

9. Son olarak şunu da söyle bakalım; bebeğinin şarkılarını sen de ezberliyor musun?

Kırmızı Balık!

Baby Shark!

A For Apple!

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Kırmızı balık çıktı ama biz o faslı geçeli çok oldu 😂