Bayramda Bodrum'da Tatil Yapacakların Mutlaka Bakması Gereken Restoran Hesapları
Bayramda Bodrum'da Tatil Yapacakların Mutlaka Bakması Gereken Restoran Hesapları
Yine bir bayram tatili, yine restoranlarda harcacak paralar... Eğer bu bayram Bodrum'da olacaksanız bu adisyonlara mutlaka bakmanızı öneririz.
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Bodrum Marina tarafında bulunan ünlü ocakbaşı Levant'ın adisyonu
Gümüşlük'e gitmek isteyenler için Nergis Restoran'ın adisyonu fikir verebilir.
Kumbahçe'de bulunan Dinç Pansiyon'un restoran hesabı da böyle
Yine Kumbahçe'de bulunan geleneksel meyhane İki Sandal'ın adisyonu
Yalıçiftlik'te bulunan Bodrum Belediyesi'ne ait işletmenin fiyatları şaşırtabilir.
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Marina tarafında bulunan Zahmetsiz Balık'ın fiyatlarını merak edenler buraya
Bodrum Balık Pazarı tarafında bulunan ünlü Hadi Balık'ın adisyonu
Eski meyhane sevenler için Atgeç'in adisyonu da işte böyle 👇
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