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Bayramda Bodrum'da Tatil Yapacakların Mutlaka Bakması Gereken Restoran Hesapları

Bayramda Bodrum'da Tatil Yapacakların Mutlaka Bakması Gereken Restoran Hesapları

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
06.04.2024 - 09:32

Yine bir bayram tatili, yine restoranlarda harcacak paralar... Eğer bu bayram Bodrum'da olacaksanız bu adisyonlara mutlaka bakmanızı öneririz.

Daha fazlası için Bodrum Hesap Lütfen

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Bodrum Marina tarafında bulunan ünlü ocakbaşı Levant'ın adisyonu

Bodrum Marina tarafında bulunan ünlü ocakbaşı Levant'ın adisyonu

Gümüşlük'e gitmek isteyenler için Nergis Restoran'ın adisyonu fikir verebilir.

Gümüşlük'e gitmek isteyenler için Nergis Restoran'ın adisyonu fikir verebilir.

Kumbahçe'de bulunan Dinç Pansiyon'un restoran hesabı da böyle

Kumbahçe'de bulunan Dinç Pansiyon'un restoran hesabı da böyle

Yine Kumbahçe'de bulunan geleneksel meyhane İki Sandal'ın adisyonu

Yine Kumbahçe'de bulunan geleneksel meyhane İki Sandal'ın adisyonu

Yalıçiftlik'te bulunan Bodrum Belediyesi'ne ait işletmenin fiyatları şaşırtabilir.

Yalıçiftlik'te bulunan Bodrum Belediyesi'ne ait işletmenin fiyatları şaşırtabilir.
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Marina tarafında bulunan Zahmetsiz Balık'ın fiyatlarını merak edenler buraya

Marina tarafında bulunan Zahmetsiz Balık'ın fiyatlarını merak edenler buraya

Bodrum Balık Pazarı tarafında bulunan ünlü Hadi Balık'ın adisyonu

Bodrum Balık Pazarı tarafında bulunan ünlü Hadi Balık'ın adisyonu

Eski meyhane sevenler için Atgeç'in adisyonu da işte böyle 👇

Eski meyhane sevenler için Atgeç'in adisyonu da işte böyle 👇
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