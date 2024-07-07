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Barış Alper Yılmaz’a Küfür Eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakkında Bakanlıktan Açıklama

Barış Alper Yılmaz’a Küfür Eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakkında Bakanlıktan Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.07.2024 - 08:55

Gençlik ve Spor Bakanlığı, eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin 'Murat Gevrek’in, 02.05.2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir. Kendisi hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açılmıştır' açıklamasında bulundu.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı EURO 2024 çeyrek final maçının ardından eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’in yaptığı paylaşıma ilişkin açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı EURO 2024 çeyrek final maçının ardından eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’in yaptığı paylaşıma ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü’nün sosyal medya paylaşımları’ üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek’in, 02.05.2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir. Kendisi hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açılmıştır.'

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