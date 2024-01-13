Bakan Yerlikaya Şehitler Üzerinden 'Provokatif' Paylaşım Yapan 60 Hesabın Tespit Edildiğini Duyurdu
Bakan Yerlikaya Şehitler Üzerinden 'Provokatif' Paylaşım Yapan 60 Hesabın Tespit Edildiğini Duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlere yönelik terör örgütünü öven, provokatif paylaşımlar yapan ve yanıltıcı bilgi yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda 9 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit olduğunu, 4 askeri personelin ise yaralandığını duyurmuştu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; sosyal medya hesabı X'te Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan askerlerimize yönelik sosyal medya üzerinden "provokatif amaçlı olarak" bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya: "60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı."
"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 4'ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir."
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen provokatif faaliyetlere karşı etkili bir mücadele yürütüldüğünü duyuran Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin." dedi.
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