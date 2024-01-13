Bakan Yerlikaya Şehitler Üzerinden 'Provokatif' Paylaşım Yapan 60 Hesabın Tespit Edildiğini Duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlere yönelik terör örgütünü öven, provokatif paylaşımlar yapan ve yanıltıcı bilgi yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini bildirdi.