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Babalar Günü Özel: Sen Hangi Tip Bir Babasın?

Babalar Günü Özel: Sen Hangi Tip Bir Babasın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
21.06.2026 - 08:01
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Her baba farklıdır! Kimisi çocuklarının en yakın arkadaşı olur, kimisi disiplinli tavrıyla yol gösterir, kimisi de her fırsatta esprileriyle ortamı neşelendirir. Peki sen nasıl bir babasın? Babalar Günü’ne özel hazırladığımız bu testte vereceğin cevaplara göre baba profilini ortaya çıkarıyoruz. Hazırsan sorulara geç ve içindeki babayı keşfet!

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Sen Hangi Tip Bir Babasın?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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