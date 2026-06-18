Evini Tasarla, Ne Kadar Zevk Sahibi Olduğunu Söyleyelim!

Bir ev sadece dört duvardan ibaret değildir. Seçtiğin koltuktan duvar rengine, mutfağından balkonuna kadar her detay senin karakterini ve estetik anlayışını yansıtır. Peki sen gerçekten dekorasyon konusunda ne kadar zevk sahibisin? Hayalindeki evi adım adım tasarla, seçimlerine göre stil puanını ve dekorasyon dünyasındaki yerini öğren!