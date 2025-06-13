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Babalar Günü'ne Özel: Kanal D’nin ‘En Baba’ Karakterleri

Babalar Günü'ne Özel: Kanal D’nin ‘En Baba’ Karakterleri

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Onedio Content - Onedio Editörü
13.06.2025 - 16:50

Çocukları için her türlü fedakarlığı üstlenen babalar, her evlat için birer rehber, yol gösterici ve rol modeldir. Ekranın baba karakterleri de fedakarlıkları ve güçlü duruşlarıyla izleyicinin gönlünü fethediyor. Kimi evladı söz konusu olunca dünyayı karşısına alıyor kimi çocuğunun yaşına inip hayatı birlikte deneyimliyor. Fenomen dizi Arka Sokaklar’da Zafer Ergin’in hayat verdiği Rıza baba tüm ekibine babalık yaparken, Özgür Ozan, Hüsnü karakteriyle eğlenceli ve renkli bir baba portresi çiziyor. Şevket Çoruh’un canlandırdığı Mesut karakteri ise evlatları söz konusu olunca devleşiyor. İnci Taneleri’nde Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem karakteri ise en duygusal baba olarak izleyicinin gönlünde taht kuruyor. Uzak Şehir’de yeğenine babalık yapan Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba fedakarlıkları ile seyirciyi derinden etkiliyor. Babalar Günü vesilesiyle Kanal D dizilerindeki ‘baba’ karakterlerini derledik.

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Arka Sokaklar’ın Güçlü Babaları

Arka Sokaklar’ın Güçlü Babaları

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Zafer Ergin’in canlandırdığı Rıza baba, sadece ekibin değil, izleyicilerin de babası oluyor. Yıllardır ekrana gelen dizide kült haline gelen karakterin gücü ve tavrı seyirciyi de etkiliyor. Yine aynı dizideki Hüsnü Çoban ile Mesut Komiser ise çocuklarıyla tatlı sert çatışmalarıyla izleyicinin severek takip ettiği karakterler arasında yer alıyor.

Yetimlerin Yakup Babası

Yetimlerin Yakup Babası

Eşref Rüya, güçlü karakterleri ve hikayesiyle de dikkat çekiyor. Dizide usta oyuncu Macit Koper yetimlerin Yakup babası olarak evlatlarına kol kanat geriyor. Karakteriyle saygı duyulan Yakup babanın bir dediği iki edilmiyor.

Uzak Şehir'in Kudretli Babaları

Uzak Şehir'in Kudretli Babaları

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de kardeşlerine bile babalık yapan Cihan karakteri koca aşiretin de babalık görevini üstleniyor. Abisinin vefatından sonra yeğenine baba olan Cihan, Deniz’in onu kabullenmesi ve ‘baba’ demesiyle serüvenine başlıyor. Dizinin kötü karakterlerinden Müfit Kayacan’ın hayat verdiği Ecmel ise evlatlarının nefretini kazansa da bildiğinden asla şaşmıyor.

En Duygusal Baba Azem

En Duygusal Baba Azem

Sevilen dizi İnci Taneleri’nin babası Azem, duygusallığıyla dikkat çekiyor. Hayatını evlatlarından uzak zorluklarla geçiren Azem, yıllar sonra çocuklarına kavuşup babalık duygusunu tadarak izleyiciyi derinden etkiliyor. Dizide Reyyaz adlı mafya babasını canlandıran Selim Erdoğan rolünün hakkını veriyor ve kızı için elindeki güçleri kullanmaktan çekinmiyor.

#işbirliği

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