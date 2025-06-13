Babalar Günü'ne Özel: Kanal D’nin ‘En Baba’ Karakterleri

Çocukları için her türlü fedakarlığı üstlenen babalar, her evlat için birer rehber, yol gösterici ve rol modeldir. Ekranın baba karakterleri de fedakarlıkları ve güçlü duruşlarıyla izleyicinin gönlünü fethediyor. Kimi evladı söz konusu olunca dünyayı karşısına alıyor kimi çocuğunun yaşına inip hayatı birlikte deneyimliyor. Fenomen dizi Arka Sokaklar’da Zafer Ergin’in hayat verdiği Rıza baba tüm ekibine babalık yaparken, Özgür Ozan, Hüsnü karakteriyle eğlenceli ve renkli bir baba portresi çiziyor. Şevket Çoruh’un canlandırdığı Mesut karakteri ise evlatları söz konusu olunca devleşiyor. İnci Taneleri’nde Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem karakteri ise en duygusal baba olarak izleyicinin gönlünde taht kuruyor. Uzak Şehir’de yeğenine babalık yapan Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba fedakarlıkları ile seyirciyi derinden etkiliyor. Babalar Günü vesilesiyle Kanal D dizilerindeki ‘baba’ karakterlerini derledik.