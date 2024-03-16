Ayasofya’da Yunanistan Provokasyonu: Bayrak Açtı
Ayasofya’da Yunanistan Provokasyonu: Bayrak Açtı
İstanbul’un simgelerinden Ayasofya’yı ziyaret eden bir turistin, Yunanistan bayrağı açarak yaptığı provokasyon sosyal medyada gündem oldu.
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Apostolos Papathedorou isimli Yunan turist, Ayasofya’da Yunanistan bayrağı açtığı fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan." ifadelerini kullandı.
Yunan turistin paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu 👇
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