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Ayasofya’da Yunanistan Provokasyonu: Bayrak Açtı

Ayasofya’da Yunanistan Provokasyonu: Bayrak Açtı

Ayasofya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.03.2024 - 13:03

İstanbul’un simgelerinden Ayasofya’yı ziyaret eden bir turistin, Yunanistan bayrağı açarak yaptığı provokasyon sosyal medyada gündem oldu.

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Apostolos Papathedorou isimli Yunan turist, Ayasofya’da Yunanistan bayrağı açtığı fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Apostolos Papathedorou isimli Yunan turist, Ayasofya’da Yunanistan bayrağı açtığı fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan." ifadelerini kullandı.

Yunan turistin paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu 👇

Yunan turistin paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu 👇
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