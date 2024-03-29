Avantajlarıyla Gelen Harcadıkça Chip Para Kazandıran Kredi Kartı!

Chip para, Axess kartı olan Akbank müşterilerine özel olarak sunulan ayrıcalıklardan biridir. İster banka ister kredi kartıyla yapılan belli işlemlerden sonra kart sahibinin hesabına chip para olarak adlandırılan puanlar tanımlanır. Her chip paranın belli bir değeri vardır ve kampanyaya üye iş yerlerinde yapılan harcamalarda kullanılabilir. Ayrıca harcadıkça puan ve daha fazla harcama hakkı kazanılır.

Chip Para Nerelerde Kullanılır?

Axess kartı olan kişiler, kampanyaya üye olan bütün işletmelerde biriktirdikleri chip paraları kullanma hakkına sahiptir. Online alışveriş sitelerinin yanı sıra chip paraların kullanılabileceği bazı sektörler şöyledir:

Marketler

Akaryakıt istasyonları

Restoran, kafeler

Kıyafet mağazaları

Kozmetik satış mağazaları

Mobilya mağazaları

Yapı marketler

Bu işletmelerin yanı sıra kazanılan puanlar seyahat acenteleri, otel rezervasyonları veya yolculuk biletleri için de kullanılabilir. Chip para ayrıcalıklarıyla indirimli ya da ücretsiz şekilde alışveriş yapılabilir.