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Avantajlarıyla Gelen Harcadıkça Chip Para Kazandıran Kredi Kartı!

Avantajlarıyla Gelen Harcadıkça Chip Para Kazandıran Kredi Kartı!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
29.03.2024 - 17:56

Akbank’ın müşterilerine özel olarak sunduğu harcadıkça chip para kazandıran kredi kartı kampanyası birçok avantajı beraberinde getirir. Yapılan her çeşit harcamaya karşılık ödül niteliği taşıyan uygulamayla banka, müşterilerine ek finansman desteği sağlamış olur. Kredi kartlarından sonuna kadar faydalanmayı sağlayan modelle kullanıcılar harcadıkça daha çok kazanır.Bankaların birçoğu yılın belli dönemlerinde çeşitli kampanya ve promosyon seçenekleriyle alışverişlerde büyük kolaylık sağlarlar. Chip para kazandıran kredi kartlarıyla üye yerlerde yapılan ödemelerden ekstra puan kazanılır. Bu puanlarla daha fazla kazanç elde edilebileceği gibi belli kampanyalardan yararlanmak da mümkündür.

Chip Para Nedir?

Chip Para Nedir?

Chip para, Axess kartı olan Akbank müşterilerine özel olarak sunulan ayrıcalıklardan biridir. İster banka ister kredi kartıyla yapılan belli işlemlerden sonra kart sahibinin hesabına chip para olarak adlandırılan puanlar tanımlanır. Her chip paranın belli bir değeri vardır ve kampanyaya üye iş yerlerinde yapılan harcamalarda kullanılabilir. Ayrıca harcadıkça puan ve daha fazla harcama hakkı kazanılır.

Chip Para Nerelerde Kullanılır?

Axess kartı olan kişiler, kampanyaya üye olan bütün işletmelerde biriktirdikleri chip paraları kullanma hakkına sahiptir. Online alışveriş sitelerinin yanı sıra chip paraların kullanılabileceği bazı sektörler şöyledir:

  • Marketler

  • Akaryakıt istasyonları

  • Restoran, kafeler

  • Kıyafet mağazaları

  • Kozmetik satış mağazaları

  • Mobilya mağazaları

  • Yapı marketler

Bu işletmelerin yanı sıra kazanılan puanlar seyahat acenteleri, otel rezervasyonları veya yolculuk biletleri için de kullanılabilir. Chip para ayrıcalıklarıyla indirimli ya da ücretsiz şekilde alışveriş yapılabilir.

Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi kartı almak isteyen kişiler ilk olarak başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalıdır. Formlara, bankaların internet sitelerinden, şubelerinden ya da mobil bankacılık uygulamalarından erişilebilir. Başvurunun olumlu sonuçlanması için formda yer alan bilgilerin doğru olması gerekir.

Kredi kartı başvurusu için formun yanında bazı belgelerin de bankaya ibraz edilmesi gerekir. Bunların başında Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport veya ehliyet gibi kişinin kimlik bilgilerini kanıtlayan belgeler gelir.

Bütün evraklar tamamlandıktan sonra kart başvurusu kolay bir şekilde yapılabilir. Sonuçlanma süresi ise bankanın yoğunluk durumuna göre değişiklik gösterir.

Harcadıkça chip para kazandıran kredi kartları, kullanıcılarına birçok avantajlı özellik vadeder. Anında kullanım ayrıcalığı bulunan kartlarla internette yapılan alışverişlerden temassız ödemeye kadar pek çok alanda hızlıca ödeme yapılabilir. QR özelliği de bulunan kartlar pratik kullanım imkanı sunar. Kartların öne çıkan diğer özelliklerinden bazıları şunlardır:

  • Taksitli alışverişlerde ek taksit imkanı

  • Taksitli avans seçeneği

  • Para biriktirme

  • Peşin öde ertele özelliği

  • Çeşitli indirim ve kampanyalardan yararlanma

Harcadıkça kazandıran kredi kartlarıyla yüksek oranlarda chip para biriktirilir. Bu puanların tamamı ya da bir kısmı istenildiği zaman kullanılabilir. Ayrıca farklı kategorilerde yapılan harcamalar da ekstra chip para kazandırır.

3D secure özelliğiyle korunan kartlarla online alışveriş sitelerinde rahatlıkla harcama yapılabilir. Ödeme zamanı geldiğinde esnek seçenekler sunan kartlar, kullanıcılara büyük kolaylık sağlar. Ancak bu tarz yöntemlerden yararlanırken ödemelere eklenen faizlere ve maliyetlere dikkat etmek gerekir.

Kredi Kartı Nereden Kontrol Edilebilir?

Kredi Kartı Nereden Kontrol Edilebilir?

Gelişen teknoloji artık bankacılık işlemlerinin yalnızca şubelerden veya ATM’lerden değil, cep telefonları ve bilgisayarlardan da yapılabilmesine imkan verir. Kullanıcılar, bankaların mobil uygulamaları sayesinde kredi kartı işlemlerini tek tıkla kolayca halledebilir. Güvenliğin üst düzeyde olduğu uygulamalarda kampanyalarla ilgili bilgi alma, harcama takibi, ekstre ödeme gibi birçok işlem rahatlıkla gerçekleştirilebilir. İnternet bankacılığı kullanılarak otomatik talimat da oluşturulabilir ve böylece faturaların son gününü kaçırma gibi birçok sorun ortadan kalkar.

Bankalar, mobil uygulamalarla bankacılık işlemlerinin yanı sıra pek çok ek hizmet de verir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Mobil Ödeme Yöntemleri

  • Chip Para Görüntüleme

  • Hesap Güvenlik Ayarları

Yapılan harcamaların anlık olarak bildirildiği uygulamalarla ayrıca hesap özeti, kalan bakiye öğrenme gibi birçok durum da takip edilebilir. Onlarca bankacılık işlemini tek bir çatı altında toplayan platformlar, zamanı değerli olan herkes için büyük kolaylık sağlar.

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