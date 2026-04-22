Haberler
Yaşam
Astroloji
Astrolojiye Göre Her Şeyi İçinde Yaşayan İnsanların Doğduğu Aylar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.04.2026 - 17:40

Bazı insanlar ne yaşarsa yaşasın kolay kolay belli etmez. Üzüntüsünü de sevincini de sessizce taşır. Dışarıdan sakin görünseler de iç dünyaları oldukça yoğundur. Hislerini paylaşmakta zorlanabilirler. Astrolojiye göre doğum ayı karakter üzerinde etkili olabilir.

Kasım ayında doğanlar yaşadıklarını kolay kolay kimseye anlatmaz

Kasım doğumlular derin düşünen, sezgileri güçlü ve duygularını kolay açmayan kişiler arasında gösterilir. Hayatlarında ne yaşarlarsa yaşasınlar hemen paylaşmayı tercih etmezler. Önce kendi içlerinde anlamlandırmak, sonra gerekirse konuşmak isterler. Bu nedenle çoğu zaman gizemli bulunurlar.

Kırıldıklarında yüksek sesle tepki vermek yerine sessizleşebilirler. Üzülseler bile bunu dışarıdan anlamak zor olabilir. İçlerinde yaşadıkları duygu yoğunluğu oldukça fazladır ancak bunu herkese göstermemeyi seçerler. Güvendikleri insan sayısı az olduğu için kalplerini açmaları zaman alabilir.

Şubat ayında doğanlar duygularını mantığın arkasına saklayabilir

Şubat doğumlular dışarıdan sakin, kontrollü ve mesafeli görünebilir. Ancak iç dünyalarında düşündüklerinden çok daha fazlasını yaşarlar. Hislerini doğrudan göstermek yerine mantıklı davranmaya çalışırlar. Bu yüzden çoğu kişi onların etkilenmediğini sanabilir.

Kırıldıklarında tartışmak yerine geri çekilmeleri sık görülür. Konuşmak yerine uzaklaşmayı tercih edebilirler. İçlerinde uzun süre düşündükleri, kimseye anlatmadıkları meseleler olabilir. Sessiz kalmaları umursamadıkları anlamına gelmez, yalnızca duygularını farklı şekilde taşırlar.

Temmuz ayında doğanlar herkese güçlü görünmeye çalışır

Temmuz doğumlular hassas, bağlılık duygusu yüksek ve sevdiklerine karşı korumacı yapılarıyla dikkat çeker. Çok şey hissederler ancak çoğu zaman bunu belli etmek istemezler. Özellikle kırıldıklarında güçlü görünmeye çalışmaları yaygındır.

Yakın çevresi dışında iç dünyalarını açmaları kolay değildir. Sevseler bile bunu ölçülü gösterebilir, üzülseler bile yalnız kaldıklarında yaşayabilirler. Dışarıdan sakin görünen halleri, içlerinde fırtına kopmadığı anlamına gelmez. Çoğu zaman en çok hissedenler, en sessiz kalanlardır.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
