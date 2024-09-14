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Artık Daha Fazla Direnmeyip Bir Robot Süpürge Alman İçin 10 Haklı Sebep

etiket Artık Daha Fazla Direnmeyip Bir Robot Süpürge Alman İçin 10 Haklı Sebep

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 13:16

Robot süpürgeler günümüzde oldukça popüler ve artık yavaş yavaş robot süpürge olmayan ev kalmadı... Sizin hala bir robot süpürgeniz yoksa ve almak konusunda kararsızsanız size haklı sebepler sunmaya geldik. 😎

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1. Her an temizlik yapabilirsiniz...

1. Her an temizlik yapabilirsiniz...

Temizlik yapmak için günler öncesinden plan yapmanıza artık gerek yok. Robot süpürgenizi istediğiniz her an çalıştırabilirsiniz ve bu sayede bir gün boyunca temizlik yapmak yerine tek dokunuşla işinizi halledin.  O sırada da ayaklarınızı koltuğa uzatıp keyifle Türk kahvenizi içmeniz için de mükemmel bir fırsat yakalarsınız.

2. Temizlik yapmak için evde olmanıza gerek yok...

Diyelim ki, iştesiniz ya da evden uzaktasınız ve akşama aniden misafir geliyor! Panik yapmaya hiç gerek yok çünkü telefonunuzda haritalı bir şekilde duran robot süpürgenizi evinizin istediğiniz odasını uzaktan hızlı bir şekilde halledebilirsiniz. Hatta robot süpürgenizin temizlik yaptığı konumu bile görebilirsiniz.

3. Evcil hayvanınız varsa tüy sorununu asla dert etmenize gerek kalmaz...

Evcil hayvanı olanlar bilir ki kıl ve tüy derdinin bitmesi imkansız. Onun evin içinde gezdiği yerleri her saat başı süpürseniz bile maalesef bu sorundan kurtulmak resmen imkansız! Robot süpürgeniz ise bu işi de kolaylıkla halledebilir, yüksek emiş güçleri sayesinde tek bir adet tüy bile evinizde bulamazsınız...

4. Tek seferde ıslak ve kuru temizlik yapabilirsiniz.

4. Tek seferde ıslak ve kuru temizlik yapabilirsiniz.

Robot süpürgenizin sadece süpürdüğünüzü düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Philips 7000 serisindeki robot süpürgesi, zeminde biriken ince toz tabakasının üstesinden gelmek için sert zeminleri tek seferde süpürür ve paspaslar. Tek başına süpürme işlemine kıyasla ince tozu temizler, böylece tabanlarınız bile kirlenmeden çıplak ayakla yürüyebilirsiniz...

5. Süpürülmemiş tek bir nokta bile olmaz...

5. Süpürülmemiş tek bir nokta bile olmaz...

Philips 7000'in 360 derece lazer navigasyonu sayesinde tüm odaları ve noktaları tarar. Duvarlar ve mobilyalar gibi büyük engelleri de algılar. Gerçekten yolunu bulma konusunda ondan daha iyisi de yok... Hızlı ve verimli bir temizliği kısa sürede halleder.

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6. Temizlik yaparken oluşan bel ağrılarına veda etmeye hazırlanın!

Dikey süpürgelerin en kötü yanlarından biri de tüm evi süpürürken oluşan bel ağrıları olabilir. Üstelik tozları daha iyi alabilmek için sürekli bastırmak zorunda kalmak da inanılmaz yorucu bir hale gelebiliyor. Robot süpürgeler sayesinde artık eğilmenize gerek kalmayacak...

7. Size zaman kazandırır...

Robot süpürgeniz sizin için yerleri süpürüp, silerken siz de başka işlerinize vakit ayırabilirsiniz. Özellikle çalışan kişilerin evde geçirdiği zaman epey kıymetli. Evi süpürmenin de ne kadar zaman kaybettirdiğini biliyoruz. Robot süpürgeler aynı zamanda size zaman da kazandıran çok tatlış robotlardır!

8. Temizlik yapmak gözünüze artık eskisi kadar zor gelmeyecek...

Temizliği planlamak da yapmak da gerçekten çok yorucu bir eylem! Temizlik yapılacak günler asılan suratınızda da yüzde yüz haklısınız amaa bunların hepsi robot süpürgeyle tanışana kadardı. Robot süpürgeniz evi sizin için parıldatırken siz de şipşak diğer işlerinizi hallederek kısa bir sürede evi temizleyebilirsiniz....

9. Robot süpürgeler tam bir alerji dostudur.

Zeminde, halıda ya da evin diğer kısımlarında biriken tozlar, toza karşı karşı hassasiyeti olanlar için tetikleyici olabilir. Rüzgar yoluyla, solunum yolunuza yapışan bu tozları sürekli süpürmekten sıkıldıysanız, robot süpürgeniz sizin için bu işi devralsın... Zaman fark etmeksizin evi detaylı temizlemesiyle sağlığınız için de önemli bir unsurdur.

10. Bu teknoloji sizi şok edebilir!

10. Bu teknoloji sizi şok edebilir!

Robot süpürgenin boyuna aldırmayın, neler yaptığını öğrenince hem şok olacak hem de çok sevineceksiniz! Eve geldiği ilk andan itibaren haritalandırma sistemi sayesinde evinizin istediğiniz odasını temizletebilirsiniz. Ayrıca paspas yapması sayesinde tüm işleri aradan çıkarıyor.

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