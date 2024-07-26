Antalya’da Elektrik Fırtınası: Yıldırım Düşme Anı Kaydedildi
Antalya’da Elektrik Fırtınası: Yıldırım Düşme Anı Kaydedildi
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Meteoroloji’nin “sarı kod” ile uyardığı Antalya’da dün gece saatlerinde aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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Akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur bazı yolları göle çevirdi, trafikte araçlar giderken zorlandı.
Antalya'nın iç kesimlerinde bazı bölgelerinde ise etkili fırtına sebebiyle bazı ağaçlar devrildi.
Bir otelin bahçesine ve bir evin yanına yıldırım düştüğü anların görüntüsü cep telefonu kameralarına yansıdı
Antalya'da yaşanan fırtına 👇
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