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Antalya’da Elektrik Fırtınası: Yıldırım Düşme Anı Kaydedildi

Antalya’da Elektrik Fırtınası: Yıldırım Düşme Anı Kaydedildi

Antalya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.07.2024 - 08:12

Antalya’da kısa süreliğine etkili olan fırtına hayatı felç etti. Yoğun yağış sonrasında yollar göle döndü, araçlar gitmekte zorlandı. Antalya’nın iç kesimlerinde ağaçlar devrildi, bir otelin bahçesine düşen yıldırım sebebiyle kısa süreli yangın çıktı.

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Meteoroloji’nin “sarı kod” ile uyardığı Antalya’da dün gece saatlerinde aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji’nin “sarı kod” ile uyardığı Antalya’da dün gece saatlerinde aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur bazı yolları göle çevirdi, trafikte araçlar giderken zorlandı.

Akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur bazı yolları göle çevirdi, trafikte araçlar giderken zorlandı.

Antalya'nın iç kesimlerinde bazı bölgelerinde ise etkili fırtına sebebiyle bazı ağaçlar devrildi.

Antalya'nın iç kesimlerinde bazı bölgelerinde ise etkili fırtına sebebiyle bazı ağaçlar devrildi.

Bir otelin bahçesine ve bir evin yanına yıldırım düştüğü anların görüntüsü cep telefonu kameralarına yansıdı

Antalya'da yaşanan fırtına 👇

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