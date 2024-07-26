Antalya’da Elektrik Fırtınası: Yıldırım Düşme Anı Kaydedildi

Antalya’da kısa süreliğine etkili olan fırtına hayatı felç etti. Yoğun yağış sonrasında yollar göle döndü, araçlar gitmekte zorlandı. Antalya’nın iç kesimlerinde ağaçlar devrildi, bir otelin bahçesine düşen yıldırım sebebiyle kısa süreli yangın çıktı.