Annem Ankara'da Sürpriz: Minik Serçe, Ferdi Tayfur'un "Bana Sor" Şarkısını İlk Kez Yorumladı
Annem Ankara'da Sürpriz: Minik Serçe, Ferdi Tayfur'un "Bana Sor" Şarkısını İlk Kez Yorumladı
Kanal D’nin sevilen dizisi Annem Ankara’nın yeni tanıtımında izleyiciyi büyük bir sürpriz karşıladı. Başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün paylaştığı Annem Ankara’nın yeni bölüm tanıtımında Sezen Aksu’nun Ferdi Tayfur’a ithafen okuduğu ‘Bana Sor’, şarkısı ilk kez yayınlandı. Seyirci Sezen Aksu’nun sesinden Ferdi Tayfur şarkısıyla duygusal anlar yaşadı.
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Minik Serçe'den "Bana Sor"
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Tamamı haftaya Annem Ankara'da
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