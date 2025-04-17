Anneler Günü Ne Zaman? 2025 Anneler Günü Hangi Güne Denk Geliyor?
Annelerimiz, bu hayattaki en değerli varlıklarımız. Her yıl dünya çapında kutlanan Anneler Günü ile annelerimizi sevindirmeye çalışıyor, onların yüzünü gülümsetmeyi deniyoruz. Bu özel günü unutulmaz bir şekilde kutlamak isteyenler ise Mayıs ayının yaklaşmasıyla araştırmalara başlıyor. Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanıyor.
Peki Anneler Günü ne zaman, 2025 yılında hangi güne denk geliyor?
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Anneler Günü Hangi Gün Kutlanır?
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Anneler Günü Ne Zaman?
Anneler Gününün Tarihçesi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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