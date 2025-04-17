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Anneler Günü Ne Zaman? 2025 Anneler Günü Hangi Güne Denk Geliyor?

Anneler Günü Ne Zaman? 2025 Anneler Günü Hangi Güne Denk Geliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.04.2025 - 16:26

Annelerimiz, bu hayattaki en değerli varlıklarımız. Her yıl dünya çapında kutlanan Anneler Günü ile annelerimizi sevindirmeye çalışıyor, onların yüzünü gülümsetmeyi deniyoruz. Bu özel günü unutulmaz bir şekilde kutlamak isteyenler ise Mayıs ayının yaklaşmasıyla araştırmalara başlıyor. Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanıyor.

Peki Anneler Günü ne zaman, 2025 yılında hangi güne denk geliyor?

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Anneler Günü Hangi Gün Kutlanır?

Anneler Günü Hangi Gün Kutlanır?

Annelerimize özel hissettirmek ve onların fedakarlıklarına duyduğumuz minneti göstermek için her yıl Anneler Günü dünya çapında kutlanır. Farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlansa da Anneler Günü'nü kutlamak için dünya genelinde belli bir tarih vardır.

Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanır. Dolayısıyla her yıl Anneler Günü'nün tarihi değişiklik gösterir.

Anneler Günü Ne Zaman?

Anneler Günü Ne Zaman?

Anneler Günü 2025 yılında 11 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Her yıl Anneler Günü'nün denk geldiği tarih değişiklik gösteriyor.

11 Mayıs Pazar günü Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede Anneler Günü kutlanacak. 'Anneler Günü'ne ne kadar kaldı?' sorusuna yanıt bulmak için 11 Mayıs gününü referans alarak hesaplama yapabilirsiniz.

Anneler Gününün Tarihçesi

Anneler Gününün Tarihçesi

Anneler Günü her yıl büyük bir sevinç ve neşeyle kutlanıyor. Bu özel günün tarihi ise aslında çok eskiye dayanıyor. Antik Roma'da Anneler Günü'nün kutlandığına dair düşünceler olsa da kesin tarihi 1908 yılına uzanıyor. 

Anneler Günü'nün tarihi ABD'de yaşayan Anna Jarvis’in annesinin kaybının ardından her sene ölüm yıl dönümü için bir etkinlik düzenlemesine uzanıyor. Bu kutlamalar, daha sonra ülke geneline yayılarak gelenek haline geliyor. 1914 yılında ise Anneler günü resmi bir şekilde kutlanmaya başlıyor. İlerleyen yıllarda ise farklı ülkelere de yayılıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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