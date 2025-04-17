Anneler Günü Ne Zaman? 2025 Anneler Günü Hangi Güne Denk Geliyor?

Annelerimize özel hissettirmek ve onların fedakarlıklarına duyduğumuz minneti göstermek için her yıl Anneler Günü dünya çapında kutlanır. Farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlansa da Anneler Günü'nü kutlamak için dünya genelinde belli bir tarih vardır.

Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanır. Dolayısıyla her yıl Anneler Günü'nün tarihi değişiklik gösterir.