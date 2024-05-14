Anneler Buraya: Bebekler İçin Aşı Takvimi ve Aşı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Bilgi

Bu evreye kadar gerekli aşıların tüm dozlarını alan bebekler, 1. yaştan itibaren su çiçeği, kızamık ve kabakulak gibi yeni aşılarla tanışırlar. Bu aşıların tekrar dozları ise genellikle sonraki 4-5 yıl içinde olur. Özellikle insandan insana bulaşan bu tür aşıların döneminde ve eksiksiz yapılması önemlidir. Çünkü bu yaşlardan sonra sosyal ortamlara daha çok girmeye başlayan bebekler, her tür hastalık bakımından da daha riskli hale gelirler.