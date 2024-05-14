Anneler Buraya: Bebekler İçin Aşı Takvimi ve Aşı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Bilgi
Anneler Buraya: Bebekler İçin Aşı Takvimi ve Aşı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Bilgi
Bebeklik döneminde yapılan aşılar, erken evrede karşılaşılacak pek çok hastalığın ve enfeksiyonun önlenmesine yardımcıdır. Özellikle bağışlıklık sistemi henüz gelişmekte olan bebeklerde, bu aşıların düzenli takip edilmesi ve aksatılmadan yapılması, ileride gözlenebilecek birçok yetişkinlik hastalığından korunmaya da katkı sağlar. Bu nedenle her annenin bebek aşıları hakkında edinmesi gereken bilgileri bu içerikte topladık.
İşte adım adım bebek aşı rehberi!
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1. Aşı, zayıflatılmış mikroorganizmaların vücuda verilmesiyle bağışıklık sistemini güçlendirir.
2. Bebeklerin aşı planı sağlık uzmanı kontrolünde takip edilir.
3. Bebekler için aşı takvimi Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir.
4. İlk 6 ay aşıları sonraki dönemlere kıyasla daha fazladır.
5. Bebek rutin kontrolünde yapılan aşılar bazen aynı aşıların ikinci dozlarını kapsar.
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