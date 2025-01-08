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Ankara'daki Jack Sparrow Eksikliğini Kapatmak İstedi: Karayip Korsanı Kostümüyle Sokaklarda Gezdi

Ankara'daki Jack Sparrow Eksikliğini Kapatmak İstedi: Karayip Korsanı Kostümüyle Sokaklarda Gezdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 09:40

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Ankara sokaklarında Johnny Depp’in canlandırdığı ünlü korsan karakteri Jack Sparrow’u görseniz şaşırır mıydınız? Hayranı olduğu Karayip Korsanları filminin kahramanını gerçeğe taşıyan makine ustası Ersin Tarhan (39), bu sorunun cevabını veriyor. Üç ay önce Jack Sparrow kostümünü özel olarak diktiren Tarhan, boş günlerinde bu kostümle şehrin sokaklarında dolaşıyor. Kentin simge noktalarından Kızılay’da yürüyen ve sık sık metroya binen Tarhan, saçları, makyajı ve detaylı kostümüyle çevresindekilerin ilgisini topluyor.

Kaynak: https://www.dha.com.tr/foto-galeri/ja...
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Geçtiğimiz günlerde Tarhan'ın, metroya binerken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ilgiyle izlenmişti.

Geçtiğimiz günlerde Tarhan'ın, metroya binerken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ilgiyle izlenmişti.

Tarhan, metroda çektiği videonun 200 binden fazla izlendiğini belirterek, “Bu kadar ilgi göreceğini hiç beklemiyordum. Artık beni Ersin Sparrow diye tanıyorlar” diye konuştu.

Kendisini görenlerin genellikle şaşırdığını belirten Tarhan, “İnsanlar bana ‘Jack Sparrow’a ne kadar benziyorsun!’ diyor ve hemen fotoğraf çektiriyorlar. Genellikle yüzlerini güldürüyorum. Ankara'da Jack Sparrow eksikliği olduğunu düşündüm. O boşluğunu ben doldurdum." sözleriyle kendisini ifade etti.

Kendisini görenlerin genellikle şaşırdığını belirten Tarhan, “İnsanlar bana ‘Jack Sparrow’a ne kadar benziyorsun!’ diyor ve hemen fotoğraf çektiriyorlar. Genellikle yüzlerini güldürüyorum. Ankara'da Jack Sparrow eksikliği olduğunu düşündüm. O boşluğunu ben doldurdum." sözleriyle kendisini ifade etti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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