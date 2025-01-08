Ankara'daki Jack Sparrow Eksikliğini Kapatmak İstedi: Karayip Korsanı Kostümüyle Sokaklarda Gezdi

Ankara sokaklarında Johnny Depp’in canlandırdığı ünlü korsan karakteri Jack Sparrow’u görseniz şaşırır mıydınız? Hayranı olduğu Karayip Korsanları filminin kahramanını gerçeğe taşıyan makine ustası Ersin Tarhan (39), bu sorunun cevabını veriyor. Üç ay önce Jack Sparrow kostümünü özel olarak diktiren Tarhan, boş günlerinde bu kostümle şehrin sokaklarında dolaşıyor. Kentin simge noktalarından Kızılay’da yürüyen ve sık sık metroya binen Tarhan, saçları, makyajı ve detaylı kostümüyle çevresindekilerin ilgisini topluyor.