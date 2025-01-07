Karabük’te Görme Engelli Seyyar Satıcı Yürekleri Isıttı: Sahipsiz Hayvanları Unutmadı

Kınada Bile Tasarruf Tedbirleri: Bir Kınada Verilen Paketin İçinden Çıkan Miktar Güldürdü

Yaşam Koçu Ece İşlekel, İlişkilerin Sağlıklı Olması İçin Tensel Temasın Çok Önemli Olduğunu Söyledi

Melih Gökçek Sorusunu Duyan Osman Gökçek Babasını Savunamadı

Erzurumlu Vatandaş Dondurucu Soğuklara İsyan Etti: "Nasıl Yaşıyoruz Burada Ya?"

Gurbetçi Vatandaş Asgari Ücretten Şikayet Edenleri Hedef Aldı: “Geçinemiyoruz Diyorlar Olaya Gelin”

Annesinin Arabasını iPhone 15 İçin Sattıran Genç Kız, Şimdi de iPhone 16 İçin Çözüm Arıyor

Burada Kaza Yapmayan Yok: Ana Yola Çıkarken Yüzlerce Kaza Olan Kavşak “Neden” Diye Sorgulattı