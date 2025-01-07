Karabük’te Görme Engelli Seyyar Satıcı Yürekleri Isıttı: Sahipsiz Hayvanları Unutmadı

Karabük’te Hürriyet Mahallesi Kemal Güneş Caddesi’nde seyyar satıcılık yapan görme engelli bir vatandaşın, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara mama bıraktığı anlar görüntülendi. Hürriyet Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde seyyar satıcılık yapan görme engelli kişi, sokaktaki köpeklere mama bıraktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Görme engelli satıcı, yanındaki mamaları dikkatlice sokak köpeklerine bıraktı. İnsanlık dersi veren bu anlamlı davranış, kameraya alınarak sosyal medyada paylaşıldı.
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Hayvansever vatandaşın bu örnek davranışı, hem insan hem hayvan sevgisinin bir arada nasıl yaşandığını gözler önüne sererken, izleyenlerin yüreklerini ısıttı.
O anlar👇📹
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