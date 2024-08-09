Altındağ'da Parçalanarak Öldürülen Köpekleri Gören İnsanlardan İsyan Çığlıkları Yükseliyor
Altındağ'da Parçalanarak Öldürülen Köpekleri Gören İnsanlardan İsyan Çığlıkları Yükseliyor
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Niğde'deki hayvan katliamından sonra bir korkunç haber de Ankara'nın Altındağ ilçesinden geldi. Köpeklerin şiddet uygulanarak toplandığı ihbarını alan hayvanseverler, Altındağ Belediyesi'ne ait barınağa gittiler.
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Barınağın sınırları içerisinde ve birkaç kilometre ilerisinde açılan çukurları fark eden hayvan hakları savunucuları, onlarca parçalanmış köpek cesedi ile karşılaştı.
Bu korkunç katliam sonrası insanlar sosyal medyadan isyanlarını dile getirdi.
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