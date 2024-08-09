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Altındağ'da Parçalanarak Öldürülen Köpekleri Gören İnsanlardan İsyan Çığlıkları Yükseliyor

Altındağ'da Parçalanarak Öldürülen Köpekleri Gören İnsanlardan İsyan Çığlıkları Yükseliyor

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
09.08.2024 - 12:02

Niğde'de yaşanan köpek katliamından sonra bir vahşet de Ankara'da ortaya çıktı. Parçalanmış köpek cesetlerini gören insanlar böyle isyan etti.

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Niğde'deki hayvan katliamından sonra bir korkunç haber de Ankara'nın Altındağ ilçesinden geldi. Köpeklerin şiddet uygulanarak toplandığı ihbarını alan hayvanseverler, Altındağ Belediyesi'ne ait barınağa gittiler.

Niğde'deki hayvan katliamından sonra bir korkunç haber de Ankara'nın Altındağ ilçesinden geldi. Köpeklerin şiddet uygulanarak toplandığı ihbarını alan hayvanseverler, Altındağ Belediyesi'ne ait barınağa gittiler.

Barınağın sınırları içerisinde ve birkaç kilometre ilerisinde açılan çukurları fark eden hayvan hakları savunucuları, onlarca parçalanmış köpek cesedi ile karşılaştı.

Barınağın sınırları içerisinde ve birkaç kilometre ilerisinde açılan çukurları fark eden hayvan hakları savunucuları, onlarca parçalanmış köpek cesedi ile karşılaştı.

Bu korkunç katliam sonrası insanlar sosyal medyadan isyanlarını dile getirdi.

Bu korkunç katliam sonrası insanlar sosyal medyadan isyanlarını dile getirdi.
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