Altın Madenciliğinin Ekonomisi: Bir Ons Altını Topraktan Çıkarmanın Maliyeti Nedir?

Altın madenciliğinin en şaşırtıcı gerçeklerinden biri, altının doğada son derece seyrek bulunması. Modern bir madende bir ons altın elde etmek için ortalama 150 ile 250 ton kaya ve toprağın işlenmesi gerekebiliyor. Bu kaya parçalarının önce patlatılması, ardından kamyonlarla taşınması ve dev öğütücülerde toz haline getirilmesi gerekiyor. Madencilik şirketleri bu sürece cevher işleme diyor ve maliyetin büyük bir kısmı burada oluşuyor. Çünkü bu işlem hem yoğun enerji hem de devasa makineler gerektiriyor. Bir başka deyişle altın madenciliği aslında büyük ölçekte bir kaya işleme endüstrisidir. Altının kendisi küçük olabilir ama onu bulmak için yapılan operasyon dev boyuttadır. Tam da bu sebeple bir ons altın üretmenin maliyeti düşündüğünüzden çok daha yüksek.