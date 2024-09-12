Altın Dolu Poşeti Çöpe Attı: Altınlar Çöp Yığınları Arasında Bulundu

Kapalıçarşı'da bir esnaf altın dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı. Çöp kamyonunun aldığı altın dolu poşet çöp yığınları arasında aranarak bulundu. Altınları teslim alan Kapalıçarşı esnafı,'Sağ olsunlar arabayı boşaltıp altınlarımızı bize teslim ettiler.' diyerek Fatih Belediyesi'ne teşekkür etti.