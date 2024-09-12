Altın Dolu Poşeti Çöpe Attı: Altınlar Çöp Yığınları Arasında Bulundu

Kapalıçarşı'da bir esnaf altın dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı. Çöp kamyonunun aldığı altın dolu poşet çöp yığınları arasında aranarak bulundu. Altınları teslim alan Kapalıçarşı esnafı,'Sağ olsunlar arabayı boşaltıp altınlarımızı bize teslim ettiler.' diyerek Fatih Belediyesi'ne teşekkür etti.
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İstanbul Kapalıçarşı'da bir esnaf altın dolu poşeti yanlışlıkla çöp konteynerine attı. Bir süre sonra belediye ekipleri gelerek konteyneri çöp kamyonuyla boşalttı.
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Çöp kamyonunun alana boşalttığı çöp yığını arasında arama yapan belediye işçileri ve esnaf altın dolu poşeti buldu. Altınların sahibi, "Sağ olsunlar arabayı boşaltıp altınlarımızı bize teslim ettiler." diyerek Fatih Belediyesi'ne teşekkür etti.
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Her kriz döneminde böyle bir olay mutlaka yaşanıyor.