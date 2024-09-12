Bir Kolunu Kaybettikten Sonra Tasarladığı Protezlerle Lego'dan Doctor Who'ya İstediği Evrene Işınlanan Genç

Kaynak: https://www.instagram.com/bionicarmory/
Yaşanılan sağlık sorunları kimileri için dünyanın sonu olsa da bazıları duruma çok çabuk adapte olabiliyor hatta durumu lehine bile çevirebiliyor. Trance Wilson isimli genç de kaybettiği kolunun yerine rengarenk bir dünya yarattı.
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Lego'dan Doctor Who'ya hayranı olduğu pek çok yapımın tasarımlarıyla kendisine protezler yaptıran genç, eşsiz bir cosplay sanatçısına dönüştü.
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Tasarladığı birbirinden renkli protezlerle ve yaratıcılığıyla görenleri kendisine hayran bıraktı.
İşte o tasarımlar;
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