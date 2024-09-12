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Tam Bir Eşek Şakası: Arkadaşlarına Suda Çözünen Mayo Hediye Edip Kalabalığın İçinde Denize Soktu

Tam Bir Eşek Şakası: Arkadaşlarına Suda Çözünen Mayo Hediye Edip Kalabalığın İçinde Denize Soktu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 15:04

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Şüphesiz ki, dostlukların en renkli ve canlı yanını şakalar oluşturur. Hatta onlar olmadan, arkadaşlık ilişkileri solgun ve monoton bir hale bürünür. Elbette şaka yaparken gereksiz risklerden kaçınmak ve arkadaşların sınırlarını bilmek oldukça önemli.

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Bir genç, iki arkadaşına suda çözünen mayo hediye etti ve denize girmelerini sağladı.

Bir genç, iki arkadaşına suda çözünen mayo hediye etti ve denize girmelerini sağladı.

Denizde iplikler erimeye başlayınca da ortaya güldüren görüntüler çıktı.

Denizde iplikler erimeye başlayınca da ortaya güldüren görüntüler çıktı.

İşte o video;

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