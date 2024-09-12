Tam Bir Eşek Şakası: Arkadaşlarına Suda Çözünen Mayo Hediye Edip Kalabalığın İçinde Denize Soktu

Şüphesiz ki, dostlukların en renkli ve canlı yanını şakalar oluşturur. Hatta onlar olmadan, arkadaşlık ilişkileri solgun ve monoton bir hale bürünür. Elbette şaka yaparken gereksiz risklerden kaçınmak ve arkadaşların sınırlarını bilmek oldukça önemli.