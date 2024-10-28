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Almanya Dışişleri Bakanı'na Çin'de Soğuk Duş! Havalimanı Karşılamasına Gelen Olmadı

Almanya Dışişleri Bakanı'na Çin'de Soğuk Duş! Havalimanı Karşılamasına Gelen Olmadı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.10.2024 - 17:02

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin ziyaretinde havaalanında karşılanmadı. Birkaç gazetecinin bulunduğu piste inen Baerbock, çevrede yetkilileri göremeyince büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar basın mensuplarının kameraları tarafından kaydedildi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin ziyaretinde beklenmedik bir tepkiyle karşılandı. Uçağının merdivenlerinden inen Baerbock, havalimanı pistinde karşılamaya gelen Çinli yetkililerin olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin ziyaretinde beklenmedik bir tepkiyle karşılandı. Uçağının merdivenlerinden inen Baerbock, havalimanı pistinde karşılamaya gelen Çinli yetkililerin olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Korumalarının yardımıyla aracına götürülen Baerbock'un yaşadığı şaşkınlık basın mensuplarının kameraları tarafından kaydedildi.

Korumalarının yardımıyla aracına götürülen Baerbock'un yaşadığı şaşkınlık basın mensuplarının kameraları tarafından kaydedildi.

İşte o anlar; 🎥 👇

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kenan öz

Olm çok komik lann 😂

Tehuti

1,4 milyar nüfusunuz var, iki üç tane yetkili abi bulup gönderemediniz mi karşılamaya? çok da minnoş bir tip siyasetçi standartlarında, ayıp olmuş.