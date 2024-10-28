Almanya Dışişleri Bakanı'na Çin'de Soğuk Duş! Havalimanı Karşılamasına Gelen Olmadı

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin ziyaretinde beklenmedik bir tepkiyle karşılandı. Uçağının merdivenlerinden inen Baerbock, havalimanı pistinde karşılamaya gelen Çinli yetkililerin olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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Korumalarının yardımıyla aracına götürülen Baerbock'un yaşadığı şaşkınlık basın mensuplarının kameraları tarafından kaydedildi.
İşte o anlar; 🎥 👇
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Olm çok komik lann 😂
1,4 milyar nüfusunuz var, iki üç tane yetkili abi bulup gönderemediniz mi karşılamaya? çok da minnoş bir tip siyasetçi standartlarında, ayıp olmuş.