Alex Semenov’dan Duygusal Veda: İstanbul’un Simgeleri Kendi Tarzında Hayat Buldu

Alex Semenov, illüstrasyonlarında renkli ve özgün bir tarz yaratmasıyla tanınıyor. Sanatçı, özellikle sosyal medyada paylaştığı karikatürlerle büyük bir takipçi kitlesi edinmişti.

Üç yıl boyunca Türkiye’de yaşamış olan yetenekli illüstratör Alex Semenov, İstanbul’a veda etmeden önce şehri kendi tarzında bir araya getirdi. Semenov, İstanbul’un ikonik simgelerini karikatür tarzında birleştirerek, şehre duyduğu sevgiyi ve burada bıraktığı izleri özel bir video ile takipçilerine sundu.