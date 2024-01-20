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Ahmet Ercan’dan Sivas Depremi Sonrasında Açıklama: “Er ya da Geç Deprem Olacak”

Ahmet Ercan’dan Sivas Depremi Sonrasında Açıklama: “Er ya da Geç Deprem Olacak”

ahmet ercan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.01.2024 - 11:01

AFAD, gece saat 01.27’de Sivas’ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Kentte büyük korku yaratan deprem sonrasında, Yer Blimci Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan’dan açıklama geldi.

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Sivas’ta yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde yaşanmıştı.

Sivas’ta yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde yaşanmıştı.

Sivas Valiliği, vatandaşların büyük korku yaşadığı deprem sonrasında kentte olumsuz durum yaşanmadığını açıkladı.

Sivas Valiliği, vatandaşların büyük korku yaşadığı deprem sonrasında kentte olumsuz durum yaşanmadığını açıkladı.

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan ise yaşanan deprem sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan ise yaşanan deprem sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ercan, Anadolu’da gerginliğin gün geçtikçe arttığını ve er ya da geç deprem yaşanacağını ifade etti.

Ercan, Anadolu’da gerginliğin gün geçtikçe arttığını ve er ya da geç deprem yaşanacağını ifade etti.

“Anadolu ülke boyutunda yaygın gerilmeyi Adıyaman M4,0, Bitlis-Zağros bindirmesi ile Sivas-Gürün'de M4,5, KAK üzerinde, sürdürüyor. Gerginliğin yer direcini yendiği konumda er ya da geç deprem olacak.”

“Anadolu ülke boyutunda yaygın gerilmeyi Adıyaman M4,0, Bitlis-Zağros bindirmesi ile Sivas-Gürün'de M4,5, KAK üzerinde, sürdürüyor. Gerginliğin yer direcini yendiği konumda er ya da geç deprem olacak.”
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