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Ahmet Demir: 'Geleceğin Satınalmacısı Bir Lider Olacak'

etiket Ahmet Demir: 'Geleceğin Satınalmacısı Bir Lider Olacak'

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
11.07.2026 - 23:15
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'Satınalma' denince akla çoğu zaman fiyat pazarlığı, sipariş takibi, evrak işleri gelir. Oysa son yıllarda bu alan, şirketlerin rekabet gücünü belirleyen stratejik bir karar merkezine dönüştü. Pandemiden küresel tedarik krizlerine, jeopolitik gerilimlerden yapay zekâ devrimine kadar pek çok gelişme, satınalma ve tedarik zinciri yönetimini masanın en önemli koltuklarından birine taşıdı.

Bu dönüşümün Türkiye'deki en somut örneklerinden biri, 2020 yılında küçük bir topluluk olarak yola çıkan Stratejik Satınalma Derneği (SSD). Bugün 2.200'ü aşkın aktif üyesi ve 7 binden fazla profesyoneli kapsayan iletişim ağıyla sektörün sesi haline gelen dernek; mentor-mentee programlarından yıllık SSD Zirvesi'ne, çevre projelerinden şehir buluşmalarına uzanan geniş bir faaliyet yelpazesiyle mesleğin geleceğini şekillendiriyor.

Derneğin Başkan Yardımcısı Ahmet Demir de bu dönüşümün içinden gelen isimlerden biri. Makine Yüksek Mühendisi olan Demir, 10 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe satın alma alanında yöneticilik yapıyor; meslek hayatı boyunca satın almanın sadece maliyet yönetiminden ibaret olmadığını, strateji, iş birliği ve değer yaratma odaklı bir disiplin olduğunu deneyimlemiş bir isim. Bu bakış açısıyla Stratejik Satınalma Derneği'nde mesleğin gelişimine katkı sağlamak, bilgi paylaşımını artırmak ve satın alma profesyonellerini aynı çatı altında buluşturmak için gönüllü çalışmalar yürütüyor.

Kendisiyle satınalmanın dünü, bugünü ve yapay zekâ ile şekillenecek geleceği üzerine konuştuk. İşte o söyleşi...

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Stratejik Satınalma Derneği 2020 yılında küçük bir topluluk olarak yola çıktı. Bugün binlerce profesyoneli aynı çatı altında buluşturan bu yapının arkasındaki temel motivasyon neydi?

Stratejik Satınalma Derneği 2020 yılında küçük bir topluluk olarak yola çıktı. Bugün binlerce profesyoneli aynı çatı altında buluşturan bu yapının arkasındaki temel motivasyon neydi?

En büyük motivasyonumuz, satınalma ve tedarik zinciri mesleğini hak ettiği konuma taşımak ve mesleğin stratejik değerini görünür kılmaktı. Satınalma artık yalnızca maliyet düşüren bir fonksiyon değil; şirketlerin rekabet gücünü, sürdürülebilirliğini ve büyümesini doğrudan etkileyen stratejik bir yönetim alanı. Bu anlayışla satınalma profesyonellerini ortak bir çatı altında buluşturmayı, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı, mesleğin gelişimine katkı sağlamayı ve ülkemizde satınalma kültürünü güçlendirmeyi hedefledik. Aynı zamanda genç meslektaşlarımıza yol göstermek, deneyimli profesyonellerin bilgi birikimini yeni nesillere aktarmak ve etik değerlere bağlı, sürekli gelişen güçlü bir mesleki topluluk oluşturmak için yola çıktık.

Bu vizyonla bilgi paylaşımını artıran, deneyimi genç profesyonellerle buluşturan ve sektörün ortak sesi olan güçlü bir topluluk oluşturmayı hedefledik. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin dört bir yanındaki üyelerimiz ve yurt dışı temsilciliklerimizle birlikte 2.200'ü aşkın aktif üyeye, 7 binden fazla satınalma ve tedarik zinciri profesyonelinin yer aldığı güçlü bir iletişim ağına ulaştık. Bu büyüme, sektörün böyle bir platforma gerçekten ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Satınalma ve tedarik zinciri yönetimi son yıllarda işletmeler için stratejik bir alan haline geldi. Sizce bu dönüşümün arkasındaki en önemli dinamikler nelerdir?

Artan rekabet, pandemi, küresel tedarik krizleri, savaşlar ve jeopolitik gelişmeler, güçlü bir tedarik zincirinin şirketler için ne kadar kritik olduğunu gösterdi.

Bunun yanında satış fiyatlarının büyük ölçüde pazar tarafından belirlendiği günümüzde, şirketlerin kârlılığına en büyük katkıyı satınalma süreçlerinde yapılan iyileştirmeler sağlıyor. Doğru maliyet yönetimi, doğru tedarikçi seçimi ve risklerin etkin yönetimi, şirketlerin rekabet avantajı kazanmasına doğrudan katkı sunuyor.

Artık satınalma sadece fiyat pazarlığı yapan bir departman değil; risk yöneten, alternatif senaryolar geliştiren, inovasyonu destekleyen ve şirket stratejisine yön veren önemli bir iş ortağıdır.

Dernek olarak yürüttüğünüz mentor–mentee programları, eğitimler ve şehir buluşmaları profesyonellerin kariyerlerine nasıl katkı sağlıyor?

Dernek olarak yürüttüğünüz mentor–mentee programları, eğitimler ve şehir buluşmaları profesyonellerin kariyerlerine nasıl katkı sağlıyor?

Biz, öğrenmenin en etkili yolunun deneyim paylaşımı olduğuna inanıyoruz.

Mentor–Mentee programlarımız sayesinde genç profesyoneller sektörün deneyimli yöneticileriyle birebir çalışma fırsatı buluyor. Eğitimlerimiz hem teknik bilgi hem de kişisel gelişimi desteklerken, şehir buluşmalarımız farklı sektörlerden profesyonelleri aynı platformda bir araya getirerek güçlü bir etkileşim ortamı oluşturuyor.

Her yıl düzenlediğimiz SSD Zirve ise derneğimizin imza etkinliği haline geldi. Bu yıl 1.000'in üzerinde katılımcıyı ağırladık ve zirvemiz ulusal medyada da geniş yer buldu. Amacımız yalnızca bilgi paylaşmak değil; aynı zamanda güçlü bir mesleki dayanışma ve sürdürülebilir bir profesyonel ağ oluşturmak.

Bunun yanında sadece eğitim odaklı değil, sosyal sorumluluk ve sosyal dayanışma projelerine de önem veriyoruz. Bursa ofisimizin açılmasıyla bölgede daha aktif bir yapı oluşturduk. SSD Ormanı gibi çevre projeleriyle sürdürülebilirliğe katkı sağlarken sosyal etkinliklerle üyelerimizin yalnızca mesleki değil, insani bağlarını da güçlendiriyoruz.

Bugün derneğinizin ülke genelinde geniş bir üye ve iletişim ağı bulunuyor. Bu topluluğun sektör içinde oluşturduğu en önemli değer nedir?

Bence en büyük değerimiz paylaşım kültürü.

Biz networkü büyüdükçe ortak paylaşımlar ile güçlenen bir yapı olarak görüyoruz. Aynı sorunları yaşayan, aynı dili konuşan ve benzer hedeflere sahip profesyonellerin birbirinden öğrenebildiği güçlü bir ekosistem oluşturuyoruz.

Üyelerimiz farklı sektörlerde görev alsalar da karşılaştıkları birçok konu ortak. Bu sayede iyi uygulamalar hızla yayılıyor, ortak çözümler geliştiriliyor ve sektörün bilgi birikimi sürekli gelişiyor. Bunun yanında kurumlar arasında güvene dayalı iş birlikleri de doğal olarak oluşuyor.

Yapay zekâ, dijitalleşme ve küresel tedarik riskleri gibi gelişmeler satınalma mesleğini nasıl şekillendiriyor? Geleceğin satınalma profesyonellerini neler bekliyor?

Bugün teklif toplama, sözleşme yönetimi, ihale süreçleri, tedarikçi performans takibi ve fiyat eskalasyonları gibi birçok satınalma süreci dijitalleşiyor. Şirketlerin dijital olgunluk seviyesine bağlı olarak bu dönüşüm her geçen gün daha da hız kazanıyor.

Yapay zekâ ise satınalmayı operasyonel bir fonksiyondan stratejik bir karar merkezine dönüştürüyor. Rutin işlemler büyük ölçüde otomatikleşirken, kararlar daha fazla veriyle desteklenecek, riskler önceden öngörülebilecek ve tedarikçi yönetimi çok daha etkin hale gelecek.

Geleceğin satınalma profesyoneli yalnızca pazarlık yapan kişi olmayacak; veriyi analiz eden, yapay zekâ araçlarını etkin kullanan, riskleri yöneten ve strateji geliştiren bir lider olacak.

Ben her zaman şu cümleyi kullanıyorum: Yapay zekâ satınalmacının yerini almayacak; yapay zekâyı etkin kullanan satınalma profesyonelleri, kullanmayanların yerini alacak. B Bu nedenle geleceğin en önemli yetkinliği, teknolojiyi analitik düşünme ve güçlü iletişim becerileriyle birleştirebilmek olacak.

Özellikle genç profesyonellere ve kariyerinin başındaki satınalma uzmanlarına vermek istediğiniz en önemli mesaj nedir?

Özellikle genç profesyonellere ve kariyerinin başındaki satınalma uzmanlarına vermek istediğiniz en önemli mesaj nedir?

Merak etmeyi ve öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmasınlar.

Satınalma; finans, üretim, lojistik, hukuk, teknoloji ve insan ilişkilerini aynı anda yönetmeyi gerektiren çok disiplinli bir meslek. Kendinizi ne kadar farklı alanlarda geliştirirseniz, o kadar güçlü bir profesyonel olursunuz.

Bunun yanında güçlü bir mesleki çevre oluşturmak, deneyimli profesyonellerden öğrenmek ve sivil toplum kuruluşlarında aktif görev almak kariyer gelişimini önemli ölçüde hızlandırıyor.

Satınalma artık şirketlerin geleceğine yön veren stratejik fonksiyonlardan biri. Bu mesleği sadece bir kariyer değil, sürekli gelişim ve değer üretme yolculuğu olarak görenleri çok başarılı bir gelecek bekliyor.

Son olarak, Stratejik Satınalma Derneği'ne katılmak veya sizi takip etmek isteyenlere neler söylemek istersiniz?

Öncelikle tüm satın alma profesyonellerini Stratejik Satınalma Derneği ailemize davet etmek isterim. Eğer mesleğin geleceğine katkı sunmak, bilgi ve deneyim paylaşımının bir parçası olmak ve güçlü bir profesyonel ağın içinde yer almak istiyorsanız, kapımız sizlere her zaman açık.

Ayrıca iletişim kanallarımız ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizleri takip ederek etkinliklerimizden, eğitimlerimizden ve sektördeki güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Birlikte üreten, paylaşan ve mesleğimizi daha ileriye taşıyan büyük bir topluluğun parçası olmanızı çok isteriz.

Bitirirken…

Ahmet Demir'in anlattıkları, satınalmanın artık sadece maliyet düşüren bir departman değil; risk yöneten, veriyi analiz eden ve şirket stratejisine yön veren bir iş ortağı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Yapay zekânın satınalmacının yerini almayacağı, ancak teknolojiyi etkin kullanan profesyonellerin fark yaratacağı vurgusu, meslektaşlar için önemli bir yol haritası niteliğinde.

Stratejik Satınalma Derneği'nin kısa sürede binlerce profesyoneli buluşturan büyümesi de gösteriyor ki, paylaşım kültürü ve mesleki dayanışma, bu alanda kariyer yapmak isteyenler için en az teknik bilgi kadar değerli. Merakla öğrenmeye devam eden, deneyimden beslenen ve teknolojiyi doğru kullanan satınalma profesyonelleri, önümüzdeki dönemde şirketlerinin en kritik karar mercilerinden biri olmaya aday.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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