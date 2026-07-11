Ahmet Demir: 'Geleceğin Satınalmacısı Bir Lider Olacak'

'Satınalma' denince akla çoğu zaman fiyat pazarlığı, sipariş takibi, evrak işleri gelir. Oysa son yıllarda bu alan, şirketlerin rekabet gücünü belirleyen stratejik bir karar merkezine dönüştü. Pandemiden küresel tedarik krizlerine, jeopolitik gerilimlerden yapay zekâ devrimine kadar pek çok gelişme, satınalma ve tedarik zinciri yönetimini masanın en önemli koltuklarından birine taşıdı.

Bu dönüşümün Türkiye'deki en somut örneklerinden biri, 2020 yılında küçük bir topluluk olarak yola çıkan Stratejik Satınalma Derneği (SSD). Bugün 2.200'ü aşkın aktif üyesi ve 7 binden fazla profesyoneli kapsayan iletişim ağıyla sektörün sesi haline gelen dernek; mentor-mentee programlarından yıllık SSD Zirvesi'ne, çevre projelerinden şehir buluşmalarına uzanan geniş bir faaliyet yelpazesiyle mesleğin geleceğini şekillendiriyor.

Derneğin Başkan Yardımcısı Ahmet Demir de bu dönüşümün içinden gelen isimlerden biri. Makine Yüksek Mühendisi olan Demir, 10 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe satın alma alanında yöneticilik yapıyor; meslek hayatı boyunca satın almanın sadece maliyet yönetiminden ibaret olmadığını, strateji, iş birliği ve değer yaratma odaklı bir disiplin olduğunu deneyimlemiş bir isim. Bu bakış açısıyla Stratejik Satınalma Derneği'nde mesleğin gelişimine katkı sağlamak, bilgi paylaşımını artırmak ve satın alma profesyonellerini aynı çatı altında buluşturmak için gönüllü çalışmalar yürütüyor.

Kendisiyle satınalmanın dünü, bugünü ve yapay zekâ ile şekillenecek geleceği üzerine konuştuk. İşte o söyleşi...