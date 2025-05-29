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AFAD Açıkladı! Bingöl'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem: Naci Görür'den Açıklama Geldi

AFAD Açıkladı! Bingöl'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem: Naci Görür'den Açıklama Geldi

Bingöl Naci Görür AFAD
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.05.2025 - 20:39

AFAD, Bingöl Kiğı merkezli bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir” dedi.

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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan son paylaşıma göre, Bingöl'de deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan son paylaşıma göre, Bingöl'de deprem meydana geldi.

AFAD, Bingöl Kiğı merkezli bir deprem olduğunu duyurdu. Söz konusu depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. Depremin yerin 13.56 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

İşte o paylaşım:

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür paylaşımında, “Dallıca-Kiğı/Bingöl’de 4,3 deprem oldu. Geçen gün de aynı bölgede 4,0 büyüklükte deprem vardı. Büyük ihtimalle stres biriktiren Yedi Su Fay Zonu içerisinde. Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir” diye yazdı.

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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