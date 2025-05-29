AFAD Açıkladı! Bingöl'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem: Naci Görür'den Açıklama Geldi
AFAD, Bingöl Kiğı merkezli bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Bu deprem stres alanında değişime ve stresin artmasına neden oluyor olabilir” dedi.
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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan son paylaşıma göre, Bingöl'de deprem meydana geldi.
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İşte o paylaşım:
Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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