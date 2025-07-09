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Açıp Bakınca Bağımlısı Olacağınız Az Bilinen 14 Web Site

etiket Açıp Bakınca Bağımlısı Olacağınız Az Bilinen 14 Web Site

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
09.07.2025 - 12:01

Günün ortasında sıkılınca, bir şey açayım da hem kafa dağıtayım hem de yeni bir şeyler keşfedeyim diyenlere ilaç gibi gelecek web siteleri burada. Bir kısmı eğlencelik, bir kısmı işinizi çözecek veya ilham verici, bazıları ise tam anlamıyla zaman geçirmelik. İşte açtığınız anda sizi içine çekip bir daha bırakmayacak, kimsenin pek bilmediği ama bilenin de vazgeçemediği 14 şahane web sitesi.

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1. Radio Garden

1. Radio Garden

Bir radyo uygulaması düşünün ama sıradan bir playlist değil; bildiğiniz dünya turu. Kocaman bir küre ekranınızda dönüyor, istediğiniz ülkeye zoom yapıyorsunuz, hop oradaki yerel radyoyu dinlemeye başlıyorsunuz. Bir gün Arjantin sokaklarında çalan salsa melodileri, ertesi gün Japonya’da gece radyo programı… Dünyayı kulaklıkla gezmenin en keyifli yolu. Bir kere açınca yeni şehirler denemeden kapatamıyorsunuz.

2. JustWatch

2. JustWatch

O filmi nerede izlerim, hangi platformda var derdine son! Adını yazıyorsunuz, Netflix mi Amazon mu BluTV mi, tüm sonuçları tek sayfada çıkıyor. Film ve dizi avcılarının favori arama motoru diyebiliriz. Bizce çok büyük bir ihtiyaç!

3. FutureMe

3. FutureMe

Bugünden gelecekteki halinize mektup yazmak kulağa biraz duygusal geliyor ama inanın çok keyifli. Kendinize “Umarım mutlusundur” diye başlayan cümleler yazıyorsunuz, belki hayallerinizi not ediyorsunuz. Belirlediğiniz tarihte e-postanız çat diye posta kutunuza düşüyor. Hem sürpriz hem motivasyon kaynağı. Gelecekten kendinize bir selam göndermek isteyenlerin favorisi.

4. MyRetroTVs

4. MyRetroTVs

90’lar, 80'ler, 70'ler... Eski zamanları özleyenler için şahane bir zaman makinesi. Eski televizyon ekranı açılıyor, istediğiniz dönemi seçiyor kanalları değiştiriyorsunuz. Haber bültenleri, eski müzik klipleri, absürt reklamlar… O dönemin havasını iliklerinize kadar hissettiriyor. Sanki çocukluğunuzda oturma odasında televizyon izliyormuşsunuz gibi. Bir kez açınca kapatması zor.

5. Hacker Typer

5. Hacker Typer

Bilgisayarda deli gibi kod yazıyormuş gibi görünmek ister misiniz? Bu siteye giriyorsunuz, rastgele tuşlara basıyorsunuz, ekran Matrix’e dönüyor. Kodlar akıyor, siz ciddi bir hacker gibi görünüyorsunuz. Bir arkadaşınız yanınızdan geçse yok artık! diye bakar. Özellikle ofiste boş vakitlerde eğlenmelik.

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6. This Person Does Not Exist

6. This Person Does Not Exist

Her yenilediğinizde yapay zekâ tarafından yaratılmış bambaşka bir insan yüzü gösteriyor. Gerçek gibi görünen ama hiç yaşamamış yüzler… Hem büyüleyici hem biraz ürpertici.

7. GeoGuessr

7. GeoGuessr

Dünyanın herhangi bir noktasına bırakılıyorsunuz ve Google Street View üzerinden nereye düştüğünüzü tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Bazen bir otobüs durağı ipucu oluyor, bazen bir yol tabelası. Hem oyun gibi hem dijital keşif turu. Özellikle arkadaşlarla oynarsanız saatlerce kopamıyorsunuz.

8. Pointer Pointer

8. Pointer Pointer

Fotoğraf koleksiyonundan sizin imlecinizi tam olarak gösteren bir fotoğraf buluyor. İmleci ekrana herhangi bir yere götürün, site sizi o noktayı işaret eden birini bulup ekrana getiriyor. Tamamen anlamsız ama garip bir şekilde eğlenceli ve bağımlılık yapıcı.

9. Museum of Endangered Sounds

9. Museum of Endangered Sounds

Eski teknoloji cihazlarının unutulmaya yüz tutmuş seslerini arşivleyen nostalji dolu bir site. Windows 95 açılış sesi, eski Nokia melodileri, disket sürücüsü uğultusu… Dinlerken zamanda geriye gidiyorsunuz.

10. Patatap

10. Patatap

Klavye tuşlarına basınca ekranda renkli animasyonlar uçuşuyor ve her tuş farklı bir nota çalıyor. Eğlenceli, rahatlatıcı ve kesinlikle bağımlılık yapıcı.

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11. The True Size Of

11. The True Size Of

Haritada ülkelerin gerçekte ne kadar büyük olduğunu kıyaslamanızı sağlayan bir site. Bir ülkeyi seçip sürüklüyorsunuz, farklı yerlere koyunca gözünüzle oran farkını görebiliyorsunuz. Coğrafya bilgisi tazeleyen, eğlenceli bir deneyim. Rusya aslında ne kadar büyük? deneyin, sonuca şaşıracaksınız.

12. The Secret Door

12. The Secret Door

Tek bir tıkla sizi dünya üzerindeki rastgele bir konuma ışınlıyor. Bir an Japonya’da bir tapınaktasınız, bir an Norveç’te bir ormanda. Nereye düştüm? diye heyecanla gezmek mükemmel bir dijital kaçış.

13. Zoom Earth

13. Zoom Earth

Dünyanın gerçek zamanlı hava durumunu, fırtına hareketlerini ve bulut geçişlerini izleyebileceğiniz interaktif bir harita. Meteoroloji meraklıları için tam bir görsel şölen.

14. The Wiki Game

14. The Wiki Game

Wikipedia’da verilen iki madde arasında bağlantı kurarak sayfalar arasında yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Mesela Rönesans'tan mikrodalga fırına kaç adımda geçersiniz? Hem eğlenceli hem de bilgilendirici bir yarışma gibi.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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