Açıp Bakınca Bağımlısı Olacağınız Az Bilinen 14 Web Site
Günün ortasında sıkılınca, bir şey açayım da hem kafa dağıtayım hem de yeni bir şeyler keşfedeyim diyenlere ilaç gibi gelecek web siteleri burada. Bir kısmı eğlencelik, bir kısmı işinizi çözecek veya ilham verici, bazıları ise tam anlamıyla zaman geçirmelik. İşte açtığınız anda sizi içine çekip bir daha bırakmayacak, kimsenin pek bilmediği ama bilenin de vazgeçemediği 14 şahane web sitesi.
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1. Radio Garden
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2. JustWatch
3. FutureMe
4. MyRetroTVs
5. Hacker Typer
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6. This Person Does Not Exist
7. GeoGuessr
8. Pointer Pointer
9. Museum of Endangered Sounds
10. Patatap
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11. The True Size Of
12. The Secret Door
13. Zoom Earth
14. The Wiki Game
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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