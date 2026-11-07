Abdullah Özkan Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Nereli? Konya Havalimanı'nda Dua Ederken Hayatını Kaybeden İsim

Abdullah Özkan 68 yaşındaydı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde görev yapıyordu ve Beyşehir'de toprağa verildi. Doğum yeriyle ilgili haberlere yansıyan ayrı bir bilgi yok.

Abdullah Özkan ne iş yapıyordu?

Bir turizm şirketinin Beyşehir İlçe Şube Sorumlusuydu ve umre kafilesinin sorumluları arasında yer alıyordu. Bazı haberlerde emekli imam olarak geçiyor, kafile içinde de 'hoca' diye anılıyor.

Olay anını yanındakiler anlattı

Şirketin hac ve umre sorumlusu İsmail Gümüş, Abdullah Özkan'ın görünen bir sağlık sorunu olmadığını söyledi. İsmail Gümüş'e göre duanın ardından üç kez salavat getirirken üçüncüsünde sesi kesildi, öne eğilerek yığıldı.

Beyşehir Müftisi Enes Aktaş da Abdullah Özkan'ın uçağa binmeden hemen önce ihramlıyken vefat ettiğini aktardı.

Abdullah Özkan'ın cenazesi

Abdullah Özkan için cuma namazının ardından Beyşehir Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ailesinin, yakınlarının ve iş arkadaşlarının katıldığı törenin ardından ilçe mezarlığına defnedildi.