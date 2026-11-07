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Abdullah Özkan Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Nereli? Konya Havalimanı'nda Dua Ederken Hayatını Kaybeden İsim

Abdullah Özkan Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Nereli? Konya Havalimanı'nda Dua Ederken Hayatını Kaybeden İsim

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 10:59
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68 yaşındaki Abdullah Özkan, umre kafilesiyle bulunduğu Konya Havalimanı'nda dua ederken fenalaşıp hayatını kaybetti. Olayın görüntüleri 6 Kasım 2026'da haberlere yansıdı.

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Abdullah Özkan, umre kafilesiyle dua ederken yere yığıldı.

Abdullah Özkan, umre kafilesiyle dua ederken yere yığıldı.

Kafile gece saat 02.00 sıralarında havalimanında buluştu. 180 kişilik grupla duayı tamamlayan Abdullah Özkan aniden fenalaşıp yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Abdullah Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Haberlerde ölüm nedenine ilişkin teknik bir bilgi yer almıyor.

Abdullah Özkan kaç yaşındaydı, nereli?

Abdullah Özkan kaç yaşındaydı, nereli?

Abdullah Özkan 68 yaşındaydı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde görev yapıyordu ve Beyşehir'de toprağa verildi. Doğum yeriyle ilgili haberlere yansıyan ayrı bir bilgi yok.

Abdullah Özkan ne iş yapıyordu?

Bir turizm şirketinin Beyşehir İlçe Şube Sorumlusuydu ve umre kafilesinin sorumluları arasında yer alıyordu. Bazı haberlerde emekli imam olarak geçiyor, kafile içinde de 'hoca' diye anılıyor.

Olay anını yanındakiler anlattı

Şirketin hac ve umre sorumlusu İsmail Gümüş, Abdullah Özkan'ın görünen bir sağlık sorunu olmadığını söyledi. İsmail Gümüş'e göre duanın ardından üç kez salavat getirirken üçüncüsünde sesi kesildi, öne eğilerek yığıldı.

Beyşehir Müftisi Enes Aktaş da Abdullah Özkan'ın uçağa binmeden hemen önce ihramlıyken vefat ettiğini aktardı.

Abdullah Özkan'ın cenazesi

Abdullah Özkan için cuma namazının ardından Beyşehir Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Ailesinin, yakınlarının ve iş arkadaşlarının katıldığı törenin ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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