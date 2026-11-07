Abdullah Özkan Kimdir, Kaç Yaşındaydı, Nereli? Konya Havalimanı'nda Dua Ederken Hayatını Kaybeden İsim
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68 yaşındaki Abdullah Özkan, umre kafilesiyle bulunduğu Konya Havalimanı'nda dua ederken fenalaşıp hayatını kaybetti. Olayın görüntüleri 6 Kasım 2026'da haberlere yansıdı.
Abdullah Özkan, umre kafilesiyle dua ederken yere yığıldı.
Abdullah Özkan kaç yaşındaydı, nereli?
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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