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ABD’ye Kaçak Yollardan Giren Bir Türk Vatandaşının Şikayeti: “Ben Normalim de Psikopat Biri de Girebilir”

ABD’ye Kaçak Yollardan Giren Bir Türk Vatandaşının Şikayeti: “Ben Normalim de Psikopat Biri de Girebilir”

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.05.2024 - 10:52

Son zamanlarda birçok vatandaşı, Meksika sınırından ABD’ye kaçan yollardan giriş yapıyor. Dünyanın en çok kullanılan kaçak göç yollarından biri olan sınırdan geçen bir Türk vatandaşı, sonrasında verdiği röportajda sınır güvenliğini eleştirdi. ABD’nin yeteri kadar güvenlik uygulamadığını söyleyen kişi, bazı psikopatların da sınırdan girebileceğini ifade etti.

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Dünyanın birçok bölgesinden insanlar, ABD’ye kaçak olarak girmek için Meksika ile olan sınırı kullanıyor.

Dünyanın birçok bölgesinden insanlar, ABD’ye kaçak olarak girmek için Meksika ile olan sınırı kullanıyor.

Türk vatandaşlarının da sık kullandığı kaçak göç yolunun Meksika tarafındanki kontrolü ise “Kartel” diye adlandırılan Meksikalı çetelerin elinde.

Türk vatandaşlarının da sık kullandığı kaçak göç yolunun Meksika tarafındanki kontrolü ise “Kartel” diye adlandırılan Meksikalı çetelerin elinde.

ABD’li FOX News kanalı, ABD’ye kaçak yollardan giriş yapan bir Türk vatandaşıyla sınır üzerinde röportaj gerçekleştirdi.

ABD’li FOX News kanalı, ABD’ye kaçak yollardan giriş yapan bir Türk vatandaşıyla sınır üzerinde röportaj gerçekleştirdi.

Türk vatandaşı, kendisinin gayet normal olduğunu ancak bu yol üzerinden katil ve psikopatların da girebileceğini söyleyerek, ABD’nin sınır güvenliğini eleştirdi.

Türk vatandaşı, kendisinin gayet normal olduğunu ancak bu yol üzerinden katil ve psikopatların da girebileceğini söyleyerek, ABD’nin sınır güvenliğini eleştirdi.

Türk vatandaşı, kaçak olarak ABD’ye girmek için Meksikalı çetelere 10 bin dolar ödediğini de ifade etti.

Türk vatandaşı, kaçak olarak ABD’ye girmek için Meksikalı çetelere 10 bin dolar ödediğini de ifade etti.
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İşte İbrahim Haskoloğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı Türkçe altyazılı görüntüler 👇

ABD sınırında yapılan röportaj sosyal medyada da konuşuldu 👇

ABD sınırında yapılan röportaj sosyal medyada da konuşuldu 👇
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Onedio1978

Diyanete para vermeyi kesin! Edevletten sonra işlevsiz hale gelen muhtarları kaldırın! Tüm yaptığı geceleri sigara içerek dolaşmak olan bekçileri çıkarın! Tü... Devamını Gör

c.ysfalbs

şimdi bunu izleyen abdli de biz nasıl kaçaklar kiziyosak ne hissediyorsak aynısını düşünüyor ki haklı umarım en kısa zamanda sutlanir

barbarian

yalnız amerikada amerikalı yok ki mültecileri sevmesinler... yada senin gibi düşünsünler. ulus devlet değil adamlar. Amerikalı olanların toplamı 1,5 - 2,5 m ... Devamını Gör

Incinmissin dedi

Memleket ne halde, vah ki ne vah.