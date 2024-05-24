ABD’ye Kaçak Yollardan Giren Bir Türk Vatandaşının Şikayeti: “Ben Normalim de Psikopat Biri de Girebilir”

Son zamanlarda birçok vatandaşı, Meksika sınırından ABD’ye kaçan yollardan giriş yapıyor. Dünyanın en çok kullanılan kaçak göç yollarından biri olan sınırdan geçen bir Türk vatandaşı, sonrasında verdiği röportajda sınır güvenliğini eleştirdi. ABD’nin yeteri kadar güvenlik uygulamadığını söyleyen kişi, bazı psikopatların da sınırdan girebileceğini ifade etti.