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ABD Meclisi Yasa Tasarısını Kabul Etti: TikTok ABD’de Yasaklanıyor!

ABD Meclisi Yasa Tasarısını Kabul Etti: TikTok ABD’de Yasaklanıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
20.04.2024 - 20:37 Son Güncelleme: 20.04.2024 - 21:24

ABD Meclisi, TikTok'u ülkede yasaklayacak yasa tasarısını kabul etti. Eğer senatoda kabul edilirse Joe Biden'ın tek bir imzası ile TikTok yasaklanacak.

AYRINTILAR GELECEK…

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Musk, Twitter (yeni adıyla X) hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Her ne kadar böyle bir yasak X platformuna fayda sağlayabilecek olsa da TikTok, ABD'de yasaklanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Musk, Twitter (yeni adıyla X) hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Her ne kadar böyle bir yasak X platformuna fayda sağlayabilecek olsa da TikTok, ABD'de yasaklanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Teknoloji milyarderi, böyle bir hamlenin ABD'nin temel değerlerini ihlal edeceğini belirterek "Bunu yapmak ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olacaktır" diye yazdı.

Teknoloji milyarderi, böyle bir hamlenin ABD'nin temel değerlerini ihlal edeceğini belirterek "Bunu yapmak ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olacaktır" diye yazdı.
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hande.gök

Akpmhp oylarıyla red edildi

s.rtc

Türkiye de yasaklanmaz. Nedeni insanlar olup biteni görmesin böyle saçma insanları izlesin düşüncesinde

Turgut Güler

Keşke burda olsa aynısı, olsa da şu tikbok maymunları bunalıma bulansa

hande.gök

Burda oylama yapılsa az önce yazdığım şey olurdu