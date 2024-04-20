ABD Meclisi Yasa Tasarısını Kabul Etti: TikTok ABD’de Yasaklanıyor!
ABD Meclisi Yasa Tasarısını Kabul Etti: TikTok ABD’de Yasaklanıyor!
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Musk, Twitter (yeni adıyla X) hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Her ne kadar böyle bir yasak X platformuna fayda sağlayabilecek olsa da TikTok, ABD'de yasaklanmamalıdır" ifadelerini kullandı.
Teknoloji milyarderi, böyle bir hamlenin ABD'nin temel değerlerini ihlal edeceğini belirterek "Bunu yapmak ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olacaktır" diye yazdı.
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Akpmhp oylarıyla red edildi
Türkiye de yasaklanmaz. Nedeni insanlar olup biteni görmesin böyle saçma insanları izlesin düşüncesinde
Keşke bizdede olsa
Keşke burda olsa aynısı, olsa da şu tikbok maymunları bunalıma bulansa
Burda oylama yapılsa az önce yazdığım şey olurdu