ABD’li Milyarderlerin Kayıp Kızı: Hayatından Endişe Ediliyor
ABD’li Milyarderlerin Kayıp Kızı: Hayatından Endişe Ediliyor
Slack ve Flickr'ın kurucularının 16 yaşındaki kızı Mint Butterfield’ın, San Francisco’nun suç oranı en yüksek mahallelerinden birinde kaybolduğu ortaya çıktı. Butterfield için kayıp ilanı yayınlandı ve bilgisi olanların polise başvurması istendi.
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Popüler mesajlaşma uygulaması Slack’in kurucu ortaklarından olan milyarder Stewart Butterfield'ın 16 çocuğu Mint Butterfield’ın hayatından endişe ediliyor.
Son olarak Kaliforniya’nın Bolinas kentinde görülen Mint Butterfield’ın, özel bir yatılı okulda okuduğu ve uyuşturucu problemi olduğu iddia edildi.
16 yaşındaki çocuk için kentte kayıp ilanları dağıtıldı ve polis ekipleri bilgisi olanların acil olarak araması için telefon numarası paylaştı.
Mint Butterfield’ın, San Francisco’da açık hava uyuşturucu pazarı olarak bilinen Tenderloin isimli bölgede olabileceği tahmin ediliyor.
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