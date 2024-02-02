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ABD'den Veri Sürprizi! Beklentilerin Üzerinde Gelen İstihdam Verisiyle Piyasalar Karıştı

ABD'den Veri Sürprizi! Beklentilerin Üzerinde Gelen İstihdam Verisiyle Piyasalar Karıştı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.02.2024 - 16:47

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin çok üzerinde geldi, işsizlik oranı değişmedi. Piyasalar veriye hızlı tepki verdi.

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ABD Merkez Bankası'nın(Fed) faiz oranlarını bu seviyelerde ne kadar tutacağının öncü işaretlerinin alınacağı tarım dışı istihdam verisi, piyasa beklentilerinin çok üzerinde gelirken, işsizlik oranı değişiklik göstermedi.

ABD Merkez Bankası'nın(Fed) faiz oranlarını bu seviyelerde ne kadar tutacağının öncü işaretlerinin alınacağı tarım dışı istihdam verisi, piyasa beklentilerinin çok üzerinde gelirken, işsizlik oranı değişiklik göstermedi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı Ocak ayında tarım dışı istihdam 353 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 185 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı Aralık ayı için 216 binden 333 bine, Kasım ayı için 173 binden 182 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,7 seviyesinde kaldı. Piyasa beklentisi de işsizlik oranının yüzde 3,7'den yüzde 3,8'e çıkacağı yönündeydi.

Fed'in Aralık ayında açıkladığı makroekonomik tahminlerde önümüzdeki üç yıl için yüzde 4,1 olarak belirlendi.

Fed'in Aralık ayında açıkladığı makroekonomik tahminlerde önümüzdeki üç yıl için yüzde 4,1 olarak belirlendi.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdamın 317 bin artarken, kamu istihdamında artışın 36 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 155 bin artacağını öngörüyorlardı.

İmalat sektöründe istihdam 23 bin, inşaat sektöründe ise 11 bin artış gösterdi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,1'den yüzde 7,2'ye çıktı.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,55 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,48 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati 0,2 düşüşle 34,1 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi çalışma saatinin 34,3 olarak kalacağı yönündeydi.

Ülkede ortalama çalışma saati 0,2 düşüşle 34,1 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi çalışma saatinin 34,3 olarak kalacağı yönündeydi.

ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,5 seviyesinde kaldı.

Piyasalar karıştı.

Piyasalar karıştı.

ABD'de 10 yıllık tahvil getirisi 10,2 baz puan artarak %3,965 seviyesine, 2 yıllık tahvil getirisi 15,3 baz puan artarak %4,347 seviyesine çıktı. Altın fiyatları gerilerken, dolar yükselişe geçti.

Ons gümüş yüzde 2'den fazla değer kaybederken, Bitcoin de 43 bin dolardan 42 bin 800 seviyelerine geriledi.

Ons altın kazançla kapamaya hazırlandığı haftanın son işlem gününde yüzde 1'ün üzerinde düşerken, 2.035 dolardan işlem gördü.

Ons altın kazançla kapamaya hazırlandığı haftanın son işlem gününde yüzde 1'ün üzerinde düşerken, 2.035 dolardan işlem gördü.

Dolar endeksi de 102,80 seviyelerinden 103,49'a kadar çıktı. Dolar/TL ise 30,45 seviyesinde işlem görmeye devam etti. Gram altında düşüş dolarla sınırlı kaldı. Borsa İstanbul da eksiye geçti.

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