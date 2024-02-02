ABD'den Veri Sürprizi! Beklentilerin Üzerinde Gelen İstihdam Verisiyle Piyasalar Karıştı
ABD'den Veri Sürprizi! Beklentilerin Üzerinde Gelen İstihdam Verisiyle Piyasalar Karıştı
ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin çok üzerinde geldi, işsizlik oranı değişmedi. Piyasalar veriye hızlı tepki verdi.
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ABD Merkez Bankası'nın(Fed) faiz oranlarını bu seviyelerde ne kadar tutacağının öncü işaretlerinin alınacağı tarım dışı istihdam verisi, piyasa beklentilerinin çok üzerinde gelirken, işsizlik oranı değişiklik göstermedi.
Fed'in Aralık ayında açıkladığı makroekonomik tahminlerde önümüzdeki üç yıl için yüzde 4,1 olarak belirlendi.
Ülkede ortalama çalışma saati 0,2 düşüşle 34,1 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi çalışma saatinin 34,3 olarak kalacağı yönündeydi.
Piyasalar karıştı.
Ons altın kazançla kapamaya hazırlandığı haftanın son işlem gününde yüzde 1'ün üzerinde düşerken, 2.035 dolardan işlem gördü.
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