ABD'den Veri Sürprizi! Beklentilerin Üzerinde Gelen İstihdam Verisiyle Piyasalar Karıştı

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdamın 317 bin artarken, kamu istihdamında artışın 36 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 155 bin artacağını öngörüyorlardı.

İmalat sektöründe istihdam 23 bin, inşaat sektöründe ise 11 bin artış gösterdi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,1'den yüzde 7,2'ye çıktı.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,55 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,48 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 artış olacağına işaret ediyordu.