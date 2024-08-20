8 Soruda Hangi Film Türü Sana Göre Söylüyoruz!
8 Soruda Hangi Film Türü Sana Göre Söylüyoruz!
Sen bize kendini ve zevklerini anlat, biz de en sevdiğin film türünü söyleyelim. Hazırsan mısırını patlat başlıyoruz!
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1. Genellikle boş vakitlerini nasıl geçirirsin?
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2. Peki işten/okuldan sonra napıyorsun?
3. Stresli olduğunda nasıl rahatlıyorsun?
4. Sosyal medyada ne kadar aktifsin?
5. Peki kendini nasıl tanımlarsın?
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