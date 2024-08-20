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8 Soruda Hangi Film Türü Sana Göre Söylüyoruz!

etiket 8 Soruda Hangi Film Türü Sana Göre Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 18:01

Sen bize kendini ve zevklerini anlat, biz de en sevdiğin film türünü söyleyelim. Hazırsan mısırını patlat başlıyoruz!

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1. Genellikle boş vakitlerini nasıl geçirirsin?

2. Peki işten/okuldan sonra napıyorsun?

3. Stresli olduğunda nasıl rahatlıyorsun?

4. Sosyal medyada ne kadar aktifsin?

5. Peki kendini nasıl tanımlarsın?

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6. Ne kadar duygusalsın?

7. Tekrar tekrar izlediğin bir film var mı?

8. Son olarak çocukken en sevdiğin çizgi film hangisiydi?

Sen tam bir komedi aşığısın!

Sen günlük hayatında da neşeli ve eğlenceli olmayı seviyorsun. Zaten çevrene de hep neşe saçıyorsun. Hayatında da eğlenmeyi ve gülmeyi seven birisin. Komik karakterler, esprili diyaloglar ve absürt hikayeler tam sana göre. Bu yüzden komedi filmleri ile tüm hayatını geçirebilirsin, buna eminiz!

Sen tam bir romantik aşığısın!

Aslında sen kendinle vakit geçirmeyi seviyorsun. Romantik hikayeler de seni etkiliyor. O yüzden romantik filmler ve romantik komediler sana çok iyi gelecek. Zaten duygusal filmlerden etkilenmeyi ve hüzünlenmeyi seven birisin. Aşk hikayeleri, aile dramaları ve gerçekçi karakterler tam sana göre!

Sen tam bir aksiyon seversin!

Senin için yeni bir şeyler olsun yeter! Heyecan ve macera dolu filmler tam sana göre. Her an keşfedebileceğin bir şey, heyecanlanacağın bir nokta var. Bir de cesur kahramanlar, nefes kesici takip sahneleri ve adrenalin dolu hikayeler tam seni anlatıyor. Bu yüzden senin film türün kesinlikle aksiyon ve macera!

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