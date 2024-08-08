8 Ağustos Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
8 Ağustos Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 8 Ağustos Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Paris 2024 Olimpiyatları’nda kadınlar 54 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli boksör Hatice Akbaş, altın madalya hedefiyle bu akşam ringe çıktı. Çinli rakibi Yuan Chang'a karşı üstünlük kuramayan milli boksör gümüş madalyada kalsa da Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Instagram'a getirilen erişim yasağına dair, 'Ulaştırma Bakanlığının takip ettiği bir konu. Karşılıklı görüşmelerle anlayışlı bir şekilde iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözülür diye umut ediyorum' dedi.
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türk kadının en iyi şekilde temsil eden milli gururumuz Filenin Sultanları, İtalya karşısında aldıkları 3-0'lık mağlubiyetle cumartesi günü bronz madalya için sahaya çıkacak. İtalya mağlubiyeti sonrasında tüm gözlerin çevrildiği İtalyan koç Daniele Santarelli'nin ise maçtan sonra ağladığı ortaya çıktı.
Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı final maçında İtalya’ya 3-0 yenilerek final şansını kaybederken maça damga vuran isim İtalyan yıldız Egonu oldu. Türkiye İtalya maçının 24 sayı ile yıldızı olan Egonu’nun performansı bizleri ekran karşısında adeta çıldırttı. Türkiye İtalya maçındaki performası ile sosyal medyada gündem olan isim Egonu hakkında atılan tweetlerden bazılarını sizler için derledik…
Paris 2024 Olimpiyatları yarı final maçında İtalya karşısında 3-0'lık yenilgi alan Filenin Sultanları'na ünlü isimlerden gelen tepkiler.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya’ya karşı aldığı 3-0’lık yenilgi sonrasında hüngür hüngür ağladığı görüntülerle ekrana gelen kişi; Kamer Alyanakyan. Alyanakyan, 2000'li yılların başında Bir Kelime Bir İşlem yarışmasının uzun yıllar boyu galibi olarak akıllarda yer etmişti.
Instagram'ın yasaklanmasından sonra büyük öfke duyan ve yetkililere her gün seslenen Demet Akalın kendini dizilere verdi. Netflix'te yayınlanan Şahmaran'ın ikinci sezonunun gelmesiyle de Serenay Sarıkaya'ya övgüsünü ihmal etmedi.
Paris 2024 Olimpiyatları peş peşe kırılan rekorlarla tarihteki yerini almaya hazırlanıyor. Yüzmedeki rekorların üzerine son olarak atletizmden bir rekor geldi. Pakistanlı Arshad Nadeem, kısıtlı imkânlarla katıldığı Olimpiyatlarda cirit atma finalinde Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.
2 Ağustos'ta Instagram'a getirilen erişim engeli 2. Sayfa muhabirleri tarafından görüntülenen Teoman'a soruldu. Her zamanki rahatlığıyla tane tane derdini anlatan Teoman, Twitter (X) hakkında da birtakım itiraflarda bulundu 😂
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