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Instagram'sızlıktan Kendini Dizilere Veren Demet Akalın, Şahmaran Serenay Sarıkaya'ya Övgü Yağdırdı!

Instagram'sızlıktan Kendini Dizilere Veren Demet Akalın, Şahmaran Serenay Sarıkaya'ya Övgü Yağdırdı!

Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 23:53

Instagram'ın yasaklanmasından sonra büyük öfke duyan ve yetkililere her gün seslenen Demet Akalın kendini dizilere verdi. Netflix'te yayınlanan Şahmaran'ın ikinci sezonunun gelmesiyle de Serenay Sarıkaya'ya övgüsünü ihmal etmedi.

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Popun kraliçesi Demet Akalın, sosyal medya ve dizilere olan ilgisiyle biliniyor.

Popun kraliçesi Demet Akalın, sosyal medya ve dizilere olan ilgisiyle biliniyor.

Instagram'sızlıktan deliye dönen ünlü şarkıcı, X hesabından her gün yetkililere ve sanat camiasının sessiz kalan isimlerine sesleniyor.

Instagram'sızlıktan deliye dönen ünlü şarkıcı, X hesabından her gün yetkililere ve sanat camiasının sessiz kalan isimlerine sesleniyor.

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Boş vakti artan Akalın, zaten ilgisi olan TV dizilerine bir de Netflix dizisi ekledi ve Şahmaran'ın ikinci sezonunu ilk gününden izledi.

Boş vakti artan Akalın, zaten ilgisi olan TV dizilerine bir de Netflix dizisi ekledi ve Şahmaran'ın ikinci sezonunu ilk gününden izledi.

Serenay Sarıkaya'yı överken "manyak karı" diyen Akalın'ın yorumunu görenlerin bir kısmı üslubuna takılırken, bir kısmı da Serenay övgüsüne destek oldu.

Serenay Sarıkaya'yı överken "manyak karı" diyen Akalın'ın yorumunu görenlerin bir kısmı üslubuna takılırken, bir kısmı da Serenay övgüsüne destek oldu.
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