Instagram'sızlıktan Kendini Dizilere Veren Demet Akalın, Şahmaran Serenay Sarıkaya'ya Övgü Yağdırdı!
Instagram'sızlıktan Kendini Dizilere Veren Demet Akalın, Şahmaran Serenay Sarıkaya'ya Övgü Yağdırdı!
Instagram'ın yasaklanmasından sonra büyük öfke duyan ve yetkililere her gün seslenen Demet Akalın kendini dizilere verdi. Netflix'te yayınlanan Şahmaran'ın ikinci sezonunun gelmesiyle de Serenay Sarıkaya'ya övgüsünü ihmal etmedi.
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Popun kraliçesi Demet Akalın, sosyal medya ve dizilere olan ilgisiyle biliniyor.
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Instagram'sızlıktan deliye dönen ünlü şarkıcı, X hesabından her gün yetkililere ve sanat camiasının sessiz kalan isimlerine sesleniyor.
Boş vakti artan Akalın, zaten ilgisi olan TV dizilerine bir de Netflix dizisi ekledi ve Şahmaran'ın ikinci sezonunu ilk gününden izledi.
Serenay Sarıkaya'yı överken "manyak karı" diyen Akalın'ın yorumunu görenlerin bir kısmı üslubuna takılırken, bir kısmı da Serenay övgüsüne destek oldu.
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